Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Marlon Renaldy Aktor Sitkom OB Meninggal karena Serangan Jantung, Ini 5 Gejala yang Perlu Diwaspadai

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 27 Desember 2024 |18:42 WIB
Marlon Renaldy Aktor Sitkom OB Meninggal karena Serangan Jantung, Ini 5 Gejala yang Perlu Diwaspadai
Marlon Renaldy pemeran Pak Taka di Sitkom OM meninggal dunia. (Foto: IG @aditsayuti)
A
A
A

Kabar duka datang dari aktor era 2000-an, Marlon Renaldy. Pemeran Pak Taka dalam sitkom OB ini dikabarkan meninggal pada 23 Desember 2024 kemarin usai mengalami serangan jantung

Menurut cerita dari sang keluarga, pemeran di sinetron ‘Bawang Merah Bawang Putih’ ini sempat mengalami serangan jantung saat tengah membantu mengawal iring-iringan jenazah dengan motor bersama anaknya.

Marlon disebut-sebut sempat mengeluhkan dadanya yang tiba-tiba sakit, kemudian pingsan di tempat. Meski sempat dilarikan ke RS Fatmawati, sayangnya nyawanya tak tertolong. 

Berikut akan diulas Okezone terkait deretan tanda-tanda dari serangan jantung yang perlu kita waspadai, melansir dari laman Kementerian Kesehatan RI, Jumat (27/12/2024).

1.Nyeri dada

Nyeri dada merupakan gejala yang umum terjadi pada serangan jantung. Rasa nyeri tersebut biasanya terasa seperti tertekan benda berat atau kesemutan di bagian tengah atau sebelah kiri dada. Nyeri ini bisa menjalar ke lengan kiri, rahang, leher, atau punggung.

2.Sesak napas

Penderita mungkin merasa sesak napas, bahkan saat beristirahat. Orang yang mengalami serangan jantung dapat merasa sulit bernapas atau merasa kehabisan napas dengan mudah. 

Hal ini terjadi karena aliran darah yang terganggu ke jantung menyebabkan kerusakan pada otot jantung dan mengurangi kemampuannya untuk memompa darah dengan baik. 

3.Mual dan muntah

Gejala gastrointestinal seperti mual dan muntah juga bisa terjadi selama serangan jantung ringan.

Beberapa orang mungkin mengalami perut kembung atau merasa tidak enak di perut sebelum serangan jantung terjadi. 

Mual dan muntah ini terjadi karena kerusakan pada otot jantung menyebabkan peredaran darah yang tidak lancar ke organ-organ lain di tubuh. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/33/3187576//epy-ML7x_large.jpg
Detik-Detik Jenazah Epy Kusnandar Dibawa ke Rumah Duka, Karina Ranau Tak Kuasa Menangis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/340/3183173//hakim-KaZQ_large.jpg
Hakim PN Palembang Ditemukan Meninggal Dunia di Kamar Kos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/629/3176495//olla-7Yxb_large.jpg
Olla Ramlan Tulis Pesan Haru Usai Ibunda Tercinta Meninggal Dunia: I Love You My Beautiful Mother
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/624/3163777//paskibraka-Viz8_large.jpg
Kisah Ketegaran Hati Kevin Silaban, Komandan Paskibraka Humbahas yang Tetap Kibarkan Merah Putih saat Ayah Meninggal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/337/3163631//igk_manila-I9ME_large.jpg
IGK Manila Meninggal Dunia, Tokoh Olahraga yang Dikenal Sebagai Bapak Wushu Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/33/3162933//mpok_alpa-O4Ht_large.jpg
Mpok Alpa Meninggal Dunia
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement