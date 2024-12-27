Marlon Renaldy Aktor Sitkom OB Meninggal karena Serangan Jantung, Ini 5 Gejala yang Perlu Diwaspadai

Marlon Renaldy pemeran Pak Taka di Sitkom OM meninggal dunia. (Foto: IG @aditsayuti)

Kabar duka datang dari aktor era 2000-an, Marlon Renaldy. Pemeran Pak Taka dalam sitkom OB ini dikabarkan meninggal pada 23 Desember 2024 kemarin usai mengalami serangan jantung.

Menurut cerita dari sang keluarga, pemeran di sinetron ‘Bawang Merah Bawang Putih’ ini sempat mengalami serangan jantung saat tengah membantu mengawal iring-iringan jenazah dengan motor bersama anaknya.

Marlon disebut-sebut sempat mengeluhkan dadanya yang tiba-tiba sakit, kemudian pingsan di tempat. Meski sempat dilarikan ke RS Fatmawati, sayangnya nyawanya tak tertolong.

Berikut akan diulas Okezone terkait deretan tanda-tanda dari serangan jantung yang perlu kita waspadai, melansir dari laman Kementerian Kesehatan RI, Jumat (27/12/2024).

1.Nyeri dada

Nyeri dada merupakan gejala yang umum terjadi pada serangan jantung. Rasa nyeri tersebut biasanya terasa seperti tertekan benda berat atau kesemutan di bagian tengah atau sebelah kiri dada. Nyeri ini bisa menjalar ke lengan kiri, rahang, leher, atau punggung.

2.Sesak napas

Penderita mungkin merasa sesak napas, bahkan saat beristirahat. Orang yang mengalami serangan jantung dapat merasa sulit bernapas atau merasa kehabisan napas dengan mudah.

Hal ini terjadi karena aliran darah yang terganggu ke jantung menyebabkan kerusakan pada otot jantung dan mengurangi kemampuannya untuk memompa darah dengan baik.

3.Mual dan muntah

Gejala gastrointestinal seperti mual dan muntah juga bisa terjadi selama serangan jantung ringan.

Beberapa orang mungkin mengalami perut kembung atau merasa tidak enak di perut sebelum serangan jantung terjadi.

Mual dan muntah ini terjadi karena kerusakan pada otot jantung menyebabkan peredaran darah yang tidak lancar ke organ-organ lain di tubuh.