HOME WOMEN FOOD

Saksikan Program Dapur Ngebor dan Dapoer Ngebul dalam Kuliner Nusantara di MNCTV

MNC Portal , Jurnalis-Jum'at, 27 Desember 2024 |14:43 WIB
Saksikan Program Dapur Ngebor dan Dapoer Ngebul dalam Kuliner Nusantara di MNCTV
Program Kuliner Nusantara. (Foto: MNCTV)
A
A
A

MNCTV menghadirkan program Kuliner Nusantara merupakan acara masak-memasak yang dikemas secara seru dan menarik dalam program Dapur Ngebor dan Dapoer Ngebul.

Program Dapur Ngebor menyuguhkan kegiatan memasak makanan rumahan dengan host Bunda Inul Daratista dan Mas Adam Suseno. Program Dapur Ngebor ditayangkan di MNCTV setiap Sabtu, pukul 08.30 WIB. Minggu ini Dapur Ngebor spesial anniversary yang ke-4, menu spesial yang akan dimasak Bunda Inul, Mas Adam, dan Chef Firhan MCI yaitu Tahu Pentol Kriwil, Crab Rangoon, dan Misoa Kuah Pedas.

Selanjutnya, ada program ‘Dapoer Ngebul’ bersama Host Arie Andika ditayangkan setiap Sabtu, pukul 09.00 WIB. Chef Arie Andika akan mengajak penonton untuk explore alam, berburu bahan-bahan masakan yang diambil langsung dari alamnya, sampai masak menu masakan enak khas nusantara. Setelah kegiatan masak-memasak, host akan menikmatinya langsung dengan view indahnya alam Indonesia.

Host Arie Andika akan memasak bahan tersebut secara langsung di tempat seperti di dekat aliran sungai, saung di tengah sawah, pulau, dan berbagai tempat lainnya yang bernuansa alam pedesaan / perkampungan dengan menggunakan perlengkapan seadanya layaknya seorang traveler chef.

Saksikan Kuliner Nusantara setiap Sabtu mulai pukul 08.30 WIB hanya di MNCTV Selalu di Hati.

(Qur'anul Hidayat)

      
