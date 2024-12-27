Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Ide Outfit Natal Couple Pasangan Remaja

Viona Marsanda , Jurnalis-Jum'at, 27 Desember 2024 |16:36 WIB
Ide Outfit Natal Couple Pasangan Remaja
Ide Outfit Natal Couple Pasangan Remaja, (Foto: Freepik)
A
A
A

Ide outfit Natal couple pasangan remaja menjadi inspirasi menarik yang banyak dicari saat perayaan Natal. Momen spesial ini sering dimanfaatkan oleh pasangan untuk tampil serasi dengan outfit yang stylish dan romantis. 

Berikut beberapa rekomendasi outfit Natal couple yang bisa membuat tampilan kamu dan pasangan semakin kompak dan penuh gaya:

1. Hijau dan Merah: Warna Ikonik Natal

Warna hijau dan merah selalu menjadi simbol khas Natal. Pria dapat memilih kemeja hijau tua dipadukan dengan celana hitam, sedangkan wanita bisa mengenakan dress satin hijau yang elegan. 

Kombinasi ini cocok untuk acara formal seperti makan malam bersama keluarga.

2. Warna Earth Tone untuk Kesan Hangat

Pilihan warna earth tone seperti krem dan cokelat menciptakan suasana yang cozy dan natural. Pria bisa mengenakan sweater krem dengan celana chino cokelat, sementara wanita mengenakan blouse knit krem dengan rok midi hijau. 

Gaya ini cocok untuk suasana Natal yang lebih santai di rumah.

3. Denim untuk Tampilan Kasual

Outfit berbahan denim cocok untuk pasangan remaja yang ingin tampil santai tetapi tetap stylish. 

Kemeja denim biru tua dengan celana jeans untuk pria, serta dress denim simpel untuk wanita, adalah pilihan sempurna untuk acara kasual.

4. Monokrom yang Minimalis dan Elegan

Warna hitam dan putih memberikan kesan elegan yang tak pernah gagal. Pria bisa memilih kemeja putih dengan celana hitam, sedangkan wanita mengenakan dress putih dengan aksen renda. 

Tampilan ini ideal untuk menghadiri acara Natal formal.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
