Kisah Kreator Shopee Live Juli Masesa Bagikan Rekomendasi Produk Lokal dan UMKM

SEORANG konten kreator dituntut tampil berani dan otentik dengan keunikan yang dimiliki. Itulah yang membawa kesuksesan untuk dirinya. Salah satu nama yang sedang mencuri perhatian melalui konten live streaming-nya, adalah Juli Masesa.

Wanita 33 tahun ini adalah seorang influencer sekaligus streamer Shopee Live. Gaya bicaranya yang lugas, edukatif, dan berani mengeksplorasi tren, membuatnya memiliki ciri khas tersendiri di tengah sengitnya persaingan.

Lebih dari itu, Masesa sapaan akrabnya, juga menjadi kreator yang mendukung keberagaman dan memberikan panggung bagi produk-produk lokal dan UMKM, khususnya dalam kategori Fashion dan Accessories seperti Tas Wanita.

Kisah perjalanan Masesa menjadi salah satu bukti nyata bahwa kreator juga bisa menjadi katalisator bagi kemajuan industri lokal.

Juli Masesa, kreator Shopee Live yang telah bergabung sejak 2023, mengungkapkan, “Awalnya saya tertarik menjadi kreator Shopee, karena memiliki sistem yang user-friendly, komisi yang menarik, hingga pilihan produk yang beragam, terutama dari brand-brand lokal."

"Saya sendiri fokus pada kategori fashion dan dari semua produk yang sering saya rekomendasikan, tas wanita menjadi produk unggulan di konten-konten saya," ujarnya.

Ia juga pernah coba bergabung menjadi kreator di beberapa platform lain. Tetapi perjalanan menjadi kreator Shopee inilah yang membawa dampak positif terbesar dalam hidupnya.

Dengan rata-rata 300-500 penonton setiap sesi live, Masesa berhasil menjual ribuan produk dalam satu kali tayangan. Kesuksesan ini tak hanya memberikan kontribusi besar pada penghasilan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup dari berbagai aspek.

“Jelasnya, Shopee Live telah membantu saya dan keluarga dalam mencapai stabilitas finansial, seperti dapat memiliki tabungan masa depan, hingga tabungan pendidikan untuk anak," ucap Masesa.