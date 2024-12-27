Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN WOMEN

Kisah Kreator Shopee Live Juli Masesa Bagikan Rekomendasi Produk Lokal dan UMKM

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 27 Desember 2024 |17:00 WIB
Kisah Kreator Shopee Live Juli Masesa Bagikan Rekomendasi Produk Lokal dan UMKM
Juli Masesa, kreator Shopee Live. (Foto: dok ist)
A
A
A

SEORANG konten kreator dituntut tampil berani dan otentik dengan keunikan yang dimiliki. Itulah yang membawa kesuksesan untuk dirinya. Salah satu nama yang sedang mencuri perhatian melalui konten live streaming-nya, adalah Juli Masesa.

Wanita 33 tahun ini adalah seorang influencer sekaligus streamer Shopee Live. Gaya bicaranya yang lugas, edukatif, dan berani mengeksplorasi tren, membuatnya memiliki ciri khas tersendiri di tengah sengitnya persaingan.

Lebih dari itu, Masesa sapaan akrabnya, juga menjadi kreator yang mendukung keberagaman dan memberikan panggung bagi produk-produk lokal dan UMKM, khususnya dalam kategori Fashion dan Accessories seperti Tas Wanita.

Kisah perjalanan Masesa menjadi salah satu bukti nyata bahwa kreator juga bisa menjadi katalisator bagi kemajuan industri lokal.

Juli Masesa, kreator Shopee Live yang telah bergabung sejak 2023, mengungkapkan, “Awalnya saya tertarik menjadi kreator Shopee, karena memiliki sistem yang user-friendly, komisi yang menarik, hingga pilihan produk yang beragam, terutama dari brand-brand lokal."

"Saya sendiri fokus pada kategori fashion dan dari semua produk yang sering saya rekomendasikan, tas wanita menjadi produk unggulan di konten-konten saya," ujarnya.

Ia juga pernah coba bergabung menjadi kreator di beberapa platform lain. Tetapi perjalanan menjadi kreator Shopee inilah yang membawa dampak positif terbesar dalam hidupnya.

Dengan rata-rata 300-500 penonton setiap sesi live, Masesa berhasil menjual ribuan produk dalam satu kali tayangan. Kesuksesan ini tak hanya memberikan kontribusi besar pada penghasilan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup dari berbagai aspek.

“Jelasnya, Shopee Live telah membantu saya dan keluarga dalam mencapai stabilitas finansial, seperti dapat memiliki tabungan masa depan, hingga tabungan pendidikan untuk anak," ucap Masesa.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/11/3193354//bri_kriti_by_lusy-eZyS_large.jpg
Lewat Pameran BRI, Kriti by Lusy Jajaki Potensi Wastra Nusantara di Pasar Mancanegara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/25/3193325//fiesta_ready_to_go_hadir_di_big_bang_festival_dengan_keseruan_noraebang_dan_kejutan_lainnya-b0c2_large.jpg
Ikut Serunya Noraebang bersama Fiesta Ready To Go di Big Bang Festival 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/16/3193226//huawei_matepad_12_x_2026-94pd_large.jpg
HUAWEI MatePad 12 X 2026, Tablet PC-Level Andalan untuk Awal Tahun yang Lebih Rapi dan Produktif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/11/3193137//bri_dukung_pembangunan_rumah_hunian_danantara_di_aceh-k4vG_large.jpeg
Percepat Pemulihan Pascabencana, BRI Dukung Pembangunan Rumah Hunian Danantara di Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/11/3193009//bulog_gelar_doa_bersama_menyambut_tahun_baru_2026-RpsN_large.jpeg
BULOG Gelar Doa Bersama Menyambut Tahun Baru 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/613/3193006//cahaya_hati_cahaya_indonesia-Ffsa_large.jpeg
AQUA Dukung Kenyamanan Jamaah dalam Acara Cahaya Hati Cahaya Indonesia di Masjid Istiqlal
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement