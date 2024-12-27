Advertisement
HOME WOMEN WOMEN

Pesona Ubin Granit Abu-Abu Ukuran Besar dari RomanGranit Xtra

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Jum'at, 27 Desember 2024 |11:00 WIB
Pesona Ubin Granit Abu-Abu Ukuran Besar dari RomanGranit Xtra
Lantai dHanover Pearl 80x80 cm (RomanGranit StoneMood Xtra) (Foto: Dok Roman Granit)
A
A
A

Okezone - Penggunaan ubin granit warna abu-abu ukuran besar menjadi salah satu tren desain interior saat ini. Produk pelapis permukaan (surface covering) ini menjadi pilihan menarik untuk mempercantik bangunan komersial dan residensial dengan berbagai gaya desain baik kontemporer, industrial, maupun minimalis.

Sebagai pelopor ubin granit premium di Indonesia, Roman menyajikan aneka ubin granit ukuran besar warna abu-abu lewat koleksi RomanGranit Xtra yang sesuai dengan selera pasar terkini. Aplikasi ubin granit ukuran besar RomanGranit Xtra membuat ruangan terlihat lebih luas, lebih mewah serta memperkuat citra properti premium.

Koleksi-koleksi Roman berukuran 80x80 cm dan 120x60 cm ini menjadi pilihan utama bagi para arsitek, desainer dan pemilik properti yang menginginkan desain berkelas tanpa mengorbankan estetika dan kualitas.

Dari segi perawatan, RomanGranit Xtra tidak membutuhkan treatment yang rumit. Perawatannya sangat mudah. Cukup dengan membersihan secara rutin menggunakan sapu, lap pel dan cairan pembersih biasa, keindahan dan kemewahan ubin granit akan terjaga.

Aneka desain, aneka gaya Interior

Halaman:
1 2 3
      
