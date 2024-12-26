Potret Hamish Daud, Aktor yang Diduga Lakukan Pelecehan Terhadap Mantan Karyawannya

Potret Hamish Daud, Aktor yang Diduga Lakukan Pelecehan Terhadap Mantan Karyawannya (Foto: Instagram)

Aktor tampan Hamish Daud kembali menjadi perbincangan publik. Setelah startup yang didirikannya, Octopus bangkrut, ia dituding melakukan pelecehan seksual terhadap mantan karyawannya.

Kabar tersebut muncul setelah pemilik akun X @reaqintharad mengunggah tangkapan layar sebuah akun Linkedin bernama Admond Lee. Di dalam keterangan itu, orang tersebut menceritakan alasan bangkrutnya bisnis startup milik Hamish Daud.

Disebutkan bahwa perusahaan itu mengalami bangkrut karena tidak membayar gaji selama enam bulan. Selain itu, faktor lainnya CEO melakukan penipuan dengan berbohong meneruskan pendidikan ke UC Berkeley California USA.

Di bagian akhir ada pernyataan bahwa Hamish Daud diduga melakukan pelecehan terhadap mantan karyawannya.

“Hamish menghadapi tuduhan pelecehan dan penyerangan seksual terhadap mantan karyawannya,” demikian isi keterangan tersebut.

Meskipun kabar tersebut sempat muncul di publik, namun unggahan tersebut kembali bikin heboh dunia maya. Hingga kini Okezone masih berusaha untuk melakukan konfirmasi kepada pihak Hamish Daud.

Hamish sendiri merupakan seorang aktor dan juga pebisnis. Di balik dari kabar miring tentangnya, suami dari Raisa ini jadi idola masyarakat karena ketampanannya.

Nah kali ini Okezone merangkum potret Hamish Daud, berikut ulasannya dari Instagram @hamishdw, Kamis (26/12/2024):

1. Nama Hamish Daud jadi sorotan setelah kabar dugaan pelecehan seksual yang ia lakukan terhadap mantan karyawannya mencuat di media sosial. Namun, hingga saat ini belum ada klarifikasi resmi dari Hamish Daud.

Potret Hamish Daud, Aktor yang Diduga Lakukan Pelecehan Terhadap Mantan Karyawannya

2. Melalui postingannya di Instagram, Hamis tetap cuek membagikan aktivitasnya. Mulai dari mengasuh buah hatinya hingga menghadiri beberapa acara.

Potret Hamish Daud, Aktor yang Diduga Lakukan Pelecehan Terhadap Mantan Karyawannya

3. Tak hanya itu, pria asal Lombok ini juga nampak memamerkan kebolehannya saat surfing. Seperti di foto ini, ia tampak keren memakai kaus biru dan celana pendek sambil memegang papan selancar. Tubuh kekarnya nampak terlihat.