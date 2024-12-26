5 Potret Mesra Lyodra dengan Randy Martin yang Makin Go Public, Bucin Banget!

5 Potret Mesra Lyodra dengan Randy Martin yang Makin Go Public, Bucin Banget! (Foto: Instagram)

Lyodra dan Randy Martin belakangan sukses mencuri perhatian. Pasalnya, keduanya akhirnya go public terkait hubungan asmara.

Setelah sekian lama diisukan dekat, Lyodra dan Randy Martin akhirnya mengunggah momen berdua di akun Instagram masing-masing.

Di halaman media sosial masing-masing, Lyodra dan Randy kompak mengenakan busana warna hitam itu tampak saling menatap dengan penuh cinta.

Meski tak memamerkan potret mesra, tapi tatapan mata dan emoji hati berwarna hitam yang tersemat di keterangan unggahan seolah menjawab rasa penasaran netizen.

Sebenarnya, potret kebersamaan dan kemesraan mereka sendiri sudah banyak tersebar di sosial media.

Berikut beberapa kemesraan Lyodra dan Randy Martin dirangkum Okezone dari akun Instagram @lyontinnn, Jumat (27/12/2024):

1. Dinner bersama

Dalam potret ini bisa terlihat bagaimana Lyodra dan Randy sudah tak sungkan mengumbar kemesraan di momen dinner alias makan malam bersama. Lyodra bahkan tampak bergelayut manja di bahu sang pacar.



2. Setia menemani di belakang panggung

5 Potret Mesra Lyodra dengan Randy Martin yang Makin Go Public, Bucin Banget!

Momen kebersamaan Lyodra dan Randy juga kerap tertangkap kamera ketika di belakang panggung. Randy dengan setia menemani hingga menunggu Lyodra saat tampil menyanyi di berbagai acara.



3. Kulineran bareng

5 Potret Mesra Lyodra dengan Randy Martin yang Makin Go Public, Bucin Banget!

Momen kulineran bersama antara Lyodra dan Randy dalam potret berikut ini juga tak kalah mencuri perhatian. Randy tampak terang-terangan membagikan potret selfienya ketika makan di rumah makan nasi padang bersama Lyodra.