Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Pratama Arhan Susul Azizah Salsha ke Jepang, Cie Rayakan Tahun Baru Bersama

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 27 Desember 2024 |05:18 WIB
Pratama Arhan Susul Azizah Salsha ke Jepang, Cie Rayakan Tahun Baru Bersama
Pratama Arhan Susul Azizah Salsha ke Jepang, Cie Rayakan Tahun Baru Bersama (Foto: Okezone)
A
A
A

Pasangan Azizah Salsha dan Pratama Arhan tampaknya akan merayakan momen pergantian tahun bersama. Pasalnya, Pratama Arhan telah tiba di Jepang, menyusul sang istri dan keluarganya yang lebih dulu berada di sana.

Keberadaan Arhan di Jepang diketahui dari unggahan Instagram mertuanya, Andre Rosiade. Andre membagikan foto bersama putranya dan menantunya saat mereka berada di Osaka.

"Duet maut sudah bergabung," bunyi keterangan unggahan @andre_rosiade, dikutip Jumat (27/12/2024).

Pratama Arhan Susul Azizah Salsha ke Jepang, Cie Rayakan Tahun Baru Bersama
Pratama Arhan Susul Azizah Salsha ke Jepang, Cie Rayakan Tahun Baru Bersama

Selain itu, Andre juga membagikan potret bersama Arhan saat berada di Universal Studios. Arhan tampak bergabung dengan mertua dan adik iparnya. Tapi, tak terlihat keberadaan Azizah Salsha di sana.

Beberapa waktu lalu, Zize tampak membagikan potret mengenakan kimono saat berada di Kyoto. Hingga saat ini, baik Arhan maupun Zize masih belum membagikan potret kebersamaan di Jepang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/194/3180176/az-REIO_large.jpg
Azizah Salsha Tampil di JFW 2026, Netizen Ancam Boikot Brand
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/612/3173515/pratama-0jUd_large.jpg
Instagram Pratama Arhan Diserbu Usai Resmi Cerai, Netizen: Duda Premium
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/612/3165484/azizah-8UwT_large.jpg
Apakah Pratama Arhan dan Azizah Salsha Dulunya Dijodohkan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/612/3165457/zize-EaTO_large.jpg
3 Potret Hangat Kemesraan Pratama Arhan dan Azizah Salsha Kini Tinggal Kenangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/612/3165451/philo-Kpz9_large.jpg
Profil Philo Paz Armand, Mantan Pacar Azizah Salsha yang Terciduk Main Padel Bareng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/25/612/3165354/azizah-3uf4_large.jpg
Tanggal Berapa Pratama Arhan Gugat Cerai Azizah Salsha?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement