Pratama Arhan Susul Azizah Salsha ke Jepang, Cie Rayakan Tahun Baru Bersama

Pasangan Azizah Salsha dan Pratama Arhan tampaknya akan merayakan momen pergantian tahun bersama. Pasalnya, Pratama Arhan telah tiba di Jepang, menyusul sang istri dan keluarganya yang lebih dulu berada di sana.

Keberadaan Arhan di Jepang diketahui dari unggahan Instagram mertuanya, Andre Rosiade. Andre membagikan foto bersama putranya dan menantunya saat mereka berada di Osaka.

"Duet maut sudah bergabung," bunyi keterangan unggahan @andre_rosiade, dikutip Jumat (27/12/2024).

Selain itu, Andre juga membagikan potret bersama Arhan saat berada di Universal Studios. Arhan tampak bergabung dengan mertua dan adik iparnya. Tapi, tak terlihat keberadaan Azizah Salsha di sana.

Beberapa waktu lalu, Zize tampak membagikan potret mengenakan kimono saat berada di Kyoto. Hingga saat ini, baik Arhan maupun Zize masih belum membagikan potret kebersamaan di Jepang.