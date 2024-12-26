Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Alyssa Daguise Bareng Ayah di Libur Natal, Netizen: Cakep Banget Ayahnya

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 27 Desember 2024 |04:36 WIB
Potret Alyssa Daguise Bareng Ayah di Libur Natal, (Foto: Instagram)
Sejumlah publik Tanah Air mulai membagikan potret kebersamaan mereka dengan keluarga di momen liburan Natal, tidak terkecuali Alyssa Daguise

Kekasih Al Ghazali ini tampak tak mau ketinggalan membagikan sejumlah potret kebersamaannya dengan keluarga tercinta. Salah satunya dengan sang ayah, Richard Vincent.

Dalam potret yang diposting Alyssa di story Instagramnya, ia terlihat berselfie dengan sang ayah sambil kompak melempar ekspresi senyum manis di depan sebuah pohon natal. 

Alyssa sendiri tampak cantik dengan gaun merah dan pita rambut berwarna senada. Sementara sang ayah tampil simpel dengan outfit kaos putih berkerah. 

Meski keduanya terlihat kompak dan memiliki senyum yang sama-sama manis, namun potret Alyssa dengan ayahnya itu kembali sukses mencuri perhatian warganet Tanah Air. 

Bahkan banyak diunggah ulang di akun sosial media gosip. Salah satunya akun Instagram @pembasmi.kehaluan.reall.

Di kolom komentar, banyak netizen yang dibuat terpukau dengan kekompakkan anak perempuan dan ayahnya itu. 

Tak sedikit juga justru yang salah fokus dengan penampilan ayah Alyssa yang awet muda. Bahkan banyak kaum hawa yang terpesona dengan ketampanan ayah Alyssa Daguise.

 

Halaman:
1 2
      
