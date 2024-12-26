Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Negara di Dunia yang Tak Rayakan Tahun Baru Tanggal 1 Januari

Iqbal Widiarko , Jurnalis-Jum'at, 27 Desember 2024 |00:18 WIB
5 Negara di Dunia yang Tak Rayakan Tahun Baru Tanggal 1 Januari
5 Negara di Dunia yang Tak Rayakan Tahun Baru Tanggal 1 Januari, (Foto: Freepik)
Negara di dunia yang tak rayakan tahun baru menarik diketahui. Sebagian besar negara mengikuti kalender Gregorian; ada 365 hari dalam setahun dengan 12 bulan dan 1 Januari adalah hari pertama dalam setahun. Namun, tergantung di belahan dunia mana Anda berada, merayakan tahun baru tidak mengikuti kalender Gregorian.

Arab Saudi menghitung hari tahun barunya berdasarkan kalender Islam. Hari pertama tahun Islam diperingati oleh sebagian besar umat Islam pada hari pertama bulan Muharram. Tahun Baru Islam dimulai dengan terlihatnya bulan baru saat matahari terbenam, menurut Ritiriwaz.

Dilansir dari berbagai sumber pada Kamis (26/12/2024), Okezone telah merangkum negara di dunia yang tak rayakan tahun baru, sebagai berikut.

Negara di Dunia yang Tak Rayakan Tahun Baru:

1. Korea

Masyarakat Korea tradisional masih menggunakan kalender Lunisolar dan merayakan Tahun Baru pada bulan Januari atau Februari pada bulan baru kedua setelah titik balik matahari musim dingin.

Dalam situasi di mana terdapat bulan sisipan kesebelas atau kedua belas menjelang Tahun Baru, perayaannya jatuh pada bulan baru ketiga setelah titik balik matahari. Tahun Baru Korea adalah hari libur keluarga selama tiga hari dan masih dipraktikkan di negara-negara tersebut. Perayaan ini disebut Seollal.

2. Bangladesh

Kalender nasional Bangladesh dimulai dengan festival Tahun Baru yang jatuh pada tanggal 14 April. Festival Pohela Boishakh dirayakan di negara ini dan banyak bagian India yang memiliki budaya dan warisan Benggala.

3. Vietnam

Tanggal 10 Februari 2024 akan dirayakan sebagai Hari Tahun Baru di Vietnam dalam sebuah festival yang disebut Te't. Kalender Lunisolar Vietnam digunakan untuk menghitung Tahun Baru. Kalender ini didasarkan pada kalender Cina yang menghitung pergerakan Bumi mengelilingi matahari dan pergerakan Bulan mengelilingi Bumi.

 

