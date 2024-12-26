Kehadiran Jonathan Alden Bikin Natal Brisia Jodie Jadi Lebih Spesial: Nyari yang Seiman Itu Susah

Brisia Jodie mengaku antusias merayakan Natal 2024 bersama keluarga besar serta kekasihnya, Jonathan Alden. Apalagi, mereka memilih merayakan Natal di luar negeri sekaligus liburan akhir tahun.



Sejatinya, kata Jodie, perayaan Natal sangat spesial setiap tahunnya. Namun, ia tak bisa menampik kebahagiaan lebih di Natal tahun ini karena bisa beribadah bersama Alden.



Terlebih, Jodie merasa sulit mendapat pasangan yang seiman seperti Alden. Hal ini pun menambah kehikmatan tersendiri ketika beribadah.



"Memaknai Natal tahun ini spesial banget ya, jadi seru banget karena mungkin, dapat yang seiman kan susah ya, yang benar benar seagama satu Katolik, satu gereja, jadi makanya pas Natal kali ini tuh spesal banget," kata Brisia Jodie dikutip dari kanal YouTube Intens Investigasi, Kamis (26/12/2024).



Penyanyi 28 tahun itu juga merasa perayaan Natal menjadi ajang setiap umat membuka lembaran baru. "Kayak lahir lagi, menjadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya," kata dia.



"Setiap tahunnya pasti spesial, karena ada keluarga jadi Natal yang sempurna menurut aku sama keluarga, sama orang-orang tersayang," tambah Jodie.



Jodie juga sangat bersyukur bisa merayakan Natal sekaligus liburan ke luar negeri. Dia menilai momen ini terbilang jarang terjadi karena biasanya ia disibukkan dengan jadwal manggung di akhir tahun.



"Maksudnya pas Desember belum pernah liburan ke luar negeri tapi Puji Tuhannya kita dapat kesempatan ke luar negeri, ada rezeky dan ada waktu untuk ke luar negeri bareng," pungkasnya.



(Qur'anul Hidayat)