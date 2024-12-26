Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ria Ricis Belum Ingin Arahkan Moana Bermain Film atau Series: Dia Masih Terapi dan Sekolah

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 26 Desember 2024 |11:26 WIB
Ria Ricis Belum Ingin Arahkan Moana Bermain Film atau Series: Dia Masih Terapi dan Sekolah
Moana dan Ria Ricis. (Foto: IG Ria Ricis)
A
A
A

Aktris sekaligus YouTuber Ria Ricis mengaku belum ingin mengarahkan anak semata wayangnya, Cut Raifa Aramoana alias Moana untuk terjun ke dunia akting.

"Belum sih. Dia masih ada beberapa les, terapi, sama sekolah juga kan,” kata Ria Ricis saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (23/12/2024).

Alasannya Ricis tak mau menerima tawaran main film atau series untuk Moana dikarenakan sang anak masih harus menjalani terapi agar berbicaranya lancar.

"Jadi kalau untuk film, series, sinetron belum. Tapi kalau iklan, dia sudah mulai mencoba sekali, dua kali," jelas Ria Ricis.

Mantan istri Teuku Ryan ini juga sengaja mengikut sertakan Moana banyak les, salah satunya les mengaji dan bahasa Inggris. 

Ria Ricis

Perkembangan Moana juga disebut sudah semakin membaik setelah mengikuti beberapa les. Bahkan Ricis berseloroh, kini Moana juga sudah bisa bekerja dengan tampil sebagai bintang iklan.

"Alhamdulillah banget, alhamdulillah dia udah bisa kerja lah," kelakar Ria Ricis.

Halaman:
1 2
      
