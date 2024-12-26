Potret Lyodra dan Randy Martin Go Public, Tatapan Mesra Bikin Meleleh

Lyodra dan Randy Martin akhirnya go public terkait hubungan asmara. Setelah sekian lama diisukan dekat, keduanya akhirnya mengunggah momen berdua di akun Instagram masing-masing.

Keduanya mengunggah foto yang sama di halaman media sosial masing-masing. Lyodra dan Randy kompak mengenakan busana warna hitam itu tampak saling menatap dengan penuh cinta.

Meski tak memamerkan potret mesra, tapi tatapan mata dan emoji hati berwarna hitam yang tersemat di keterangan unggahan seolah menjawab rasa penasaran netizen selama ini menanyakan terkait hubungan asmara yang terjalin diantara keduanya.

Terlebih lagi, kolom komentar postingan itu ikut diramaikan oleh rekan artis yang ikut bahagia melihat kebersamaan mereka. Satu per satu rekan Lyodra tampak meledeknya karena akhirnya memamerkan potret bersama Randy Martin.

"Eeeaaa," tulis Rossa.

"Uhuk uhuk," ujar Lesti Kejora.

"Otw jait seragam," tulis Brisia Jodie.

"Info tiket ke mars?" ujar Davina Karamoy.

Sebelumnya, pasangan ini juga sudah tak malu-malu lagi membahas soal kedekatan mereka ketika disinggung mengenai perayaan Natal. Sebab, keduanya juga kedapatan melakukan kebaktian bersama saat Natal.

Diketahui Randy Martin dan Lyodra diduga memiliki hubungan spesial setelah keduanya kerap kali muncul di acara yang sama. Beberapa waktu lalu, Randy Martin kedapatan hadir dalam acara perilisan album kedua Lyodra yang berjudul Melangkah. Netizen pun banyak yang mendukung jika keduanya benar berpacaran.