HOME WOMEN LIFE

Berita Terpopuler: Potret Lisa BLACKPINK Rayakan Natal hingga Azizah Salsha Pakai Kimono saat Liburan ke Jepang

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Kamis, 26 Desember 2024 |08:26 WIB
Berita Terpopuler: Potret Lisa BLACKPINK Rayakan Natal hingga Azizah Salsha Pakai Kimono saat Liburan ke Jepang
Lisa BLACKPINK. (Foto: IG)
A
A
A

Lisa BLACKPINK membagikan sejumlah potret ketika dirinya berfoto di depan pohon natal. Menariknya, kali ini Lisa bukan berfoto di depan pohon Natal berhiaskan boneka Labubu seperti yang dipamerkannya baru-baru ini. 

Potret Lisa BLACKPINK rayakan Natal jadi salah satu berita terpopuler di kanal Lifestyle Okezone pada Rabu 25 Desember 2024.

Selain terkait Lisa BLACKPINK, apa lagi berita terpopuler di sepanjang tanggal tersebut? Berikut ulasannya.

1. Natal Lisa BLACKPINK

Lisa terlihat memamerkan potret selfie di depan pohon Natal yang sama imutnya dengan dirinya. Ia sendiri juga tampak tampil simpel dengan atasan sweater hitam bergambarkan boneka teddy bear. 

Halaman:
1 2 3
      
