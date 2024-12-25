Profil dan Potret Maia Estianty, Musisi yang Jadi Juri Tegas di Indonesian Idol

Profil dan Potret Maia Estianty, Musisi yang Jadi Juri Tegas di Indonesian Idol, (Foto: Instagram)

Musisi Maia Estianty kembali menjadi bagian di ajang kompetisi Indonesian Idol. Di season ini, Maia kembali menjadi juri dan selalu memberikan masukan terbaik untuk para kontestan.

Di audisi Indonesian Idol XIII, Maia kerap menjadi sorotan lantaran menjadi salah satu juri yang tegas dan selektif dalam memberikan ‘Yes’ kepada kontestan. Hal ini tentu bersamaan dengan kualitasnya sebagai salah satu musisi ternama di Indonesia.

Profil dan Potret Maia Estianty

Maia Estianty merupakan wanita kelahiran Surabaya, 27 Januari 1976. Ibu tiga anak ini memiliki karier sebagai musisi Indonesia yang tak perlu diragukan.

Sejak kecil, Maia sudah menyukai dunia musik dan menekuninya. Maia bahkan jago bermain keyboard yang merupakan salah satu alat musik yang ia kuasai.

Di sekolah, Maia juga sering tampil untuk menunjukkan kebolehannya ketika ada acara pentas seni. Tak heran hingga kini Maia selalu sukses menciptakan karya musik yang populer di Indonesia.

Pada tahun 1996, Maia Estianty menikah dengan musisi Ahmad Dhani. Pernikahan mereka pun dikaruniai tiga orang anak yakni Al, El dan Dul. Saat menjalin rumah tangga dengan Ahmad Dhani, Maia juga kerap ikut bermusik dan berkarya.

Di tahun 1999, Maia Estianty membentuk grup duo bernama Duo Ratu bersama penyanyi, Pinkan Mambo. Grup musik ini begitu hits lewat lagu-lagunya yang banyak diciptakan oleh Maia.

Namun, grup tersebut mengalami keretakan hingga posisi Pinkan Mambo digantikan oleh Mulan Kwok alias Mulan Jameela. Salah satu hits populer Ratu ialah Teman Tapi Mesra.