HOME WOMEN LIFE

Potret Cantik Amanda Manopo Pose di Pohon Natal, Tampil Seksi Pakai Dress

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 26 Desember 2024 |17:27 WIB
Potret Cantik Amanda Manopo Pose di Pohon Natal, Tampil Seksi Pakai Dress
Potret Cantik Amanda Manopo Pose di Pohon Natal, Tampil Seksi Pakai Dress (Foto: Instagram)
A
A
A

Amanda Manopo salah satu artis yang merayakan Natal pada 25 Desember ini. Ia pun tak lupa membagikan momen saat merayakan Natal.

Baru-baru ini, mantan kekasih El Rumi itu mengunggah foto dirinya saat berada di rumah. Ia pose dengan latar pohon Natal tinggi miliknya.

Pohon Natal tersebut memiliki hiasan pernak-pernik warna silver dan juga merah. Di sekitar pohon Natal itu terdapat tumpukan kado yang dibungkus rapi dengan pita dan kertas kado warna merah.

Potret Cantik Amanda Manopo Pose di Pohon Natal, Tampil Seksi Pakai Dress
Potret Cantik Amanda Manopo Pose di Pohon Natal, Tampil Seksi Pakai Dress

"Merry christmas," tulis Amanda Manopo dalam keterangan fotonya seperti dikutip dari Instagram @amandamanopo, Kamis (26/12/2024).

Pada foto tersebut, Amanda tampil seksi berbalut bodycon dress motif nuansa abu-abu. Dress dengan tali spageti itu memiliki belahan dada rendah.

Usai sukses menurunkan berat badannya, Amanda makin percaya diri memakai busana terbuka. Kulit putih dan mulusnya juga terpancar di foto ini.

Bintang sinetron Ikatan Cinta itu pose duduk sambil memegang handbag warna abu-abu. tampilan rambutnya dikuncir dan memakai makeup natural.

Tak lupa, Amanda Manopo pose tersenyum ke arah kamera. Senyum manisnya bikin meleleh.

 

