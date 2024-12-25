Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kaesang Pangarep Genap 30 Tahun, Ini Potret dan Ucapan Manis Erina Gudono untuk sang Suami

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 26 Desember 2024 |16:27 WIB
Kaesang Pangarep Genap 30 Tahun Ini Potret dan Ucapan Manis Erina Gudono untuk sang Suami, (Foto: Instagram)
A
A
A

Kebahagiaan tengah dirasakan oleh Kaesang Pangarep. Pasalnya tepat 25 Desember 2024, dia menginjak usia 30 tahun. Sang istri, Erina Gudono pun memberi ucapan manis dalam postingannya di Instagram.

Pada unggahannya itu, Erina mengunggah beberapa foto dirinya bersama Kaesang. Foto yang diunggah itu merupakan momen maternity shoot.

Kaesang Pangarep Genap 30 Tahun, Ini Potret dan Ucapan Manis Erina Gudono untuk sang Suami

Pasangan tersebut tampil kompak memakai busana nuansa putih. Ada juga momen lainnya saat Kaesang momong buah hatinya, Bebingah Sang Tansahayu.

Sebagai seorang istri, tak lupa Erina memberikan ucapan untuk suaminya. Hal itu ia ungkapkan dalam keterangan di caption foto.

“Selamat ulang tahun Mas Kaesang. Terimakasih sudah jadi sahabat, suami, bapak, dan teman hidup yang sangat baik,” tulis Erina seperti dikutip dari Instagram @erinagudono, Kamis (26/12/2024).

Kaesang Pangarep Genap 30 Tahun, Ini Potret dan Ucapan Manis Erina Gudono untuk sang Suami

