Potret Marcelino Lefrandt Jadi Santa Claus, Rayakan Natal Hanya Berdua dengan Ibunda (Foto: Instagram)

Marcelino Lefrandt ikut merayakan Natal yang jatuh pada Rabu, 25 Desember 2024. Momen Natal kali ini dirayakannya hanya berdua dengan ibunda tercinta.

Marcelino pun membagikan potret saat dirinya mengenakan kostum Santa Claus lengkap dengan jenggot putih. Sementara sang ibu hanya menggunakan topi Santa Claus.

Mereka tampak tersenyum semringah bersama dengan latar Pohon Natal di belakangnya. Marcelino tidak merayakan Natal bersama kedua anaknya karena mereka merayakan Natal bersama ibunya, Dewi Rezer yang kini telah menikah dengan Ethan Alamrk.

"Natal tahun ini rayain-nya bersama “my first love” dulu, berduaan aja," bunyi keterangan unggahan @marcelinolefrandt, Kamis (26/12/2024).

Melalui unggahan itu pula, Marcelino mengucapkan Selamat Natal sekaligus mengungkap harapan agar Natal membawa kedamaian bagi yang merayakannya.