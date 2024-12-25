Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Marcelino Lefrandt Jadi Santa Claus, Rayakan Natal Hanya Berdua dengan Ibunda

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 26 Desember 2024 |15:36 WIB
Potret Marcelino Lefrandt Jadi Santa Claus, Rayakan Natal Hanya Berdua dengan Ibunda (Foto: Instagram)
A
A
A

Marcelino Lefrandt ikut merayakan Natal yang jatuh pada Rabu, 25 Desember 2024. Momen Natal kali ini dirayakannya hanya berdua dengan ibunda tercinta.

Marcelino pun membagikan potret saat dirinya mengenakan kostum Santa Claus lengkap dengan jenggot putih. Sementara sang ibu hanya menggunakan topi Santa Claus. 

Potret Marcelino Lefrandt Jadi Santa Claus, Rayakan Natal Hanya Berdua dengan Ibunda

Mereka tampak tersenyum semringah bersama dengan latar Pohon Natal di belakangnya. Marcelino tidak merayakan Natal bersama kedua anaknya karena mereka merayakan Natal bersama ibunya, Dewi Rezer yang kini telah menikah dengan Ethan Alamrk.

"Natal tahun ini rayain-nya bersama “my first love” dulu, berduaan aja," bunyi keterangan unggahan @marcelinolefrandt, Kamis (26/12/2024). 

Melalui unggahan itu pula, Marcelino mengucapkan Selamat Natal sekaligus mengungkap harapan agar Natal membawa kedamaian bagi yang merayakannya. 

Potret Marcelino Lefrandt Jadi Santa Claus, Rayakan Natal Hanya Berdua dengan Ibunda

