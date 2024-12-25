Gaya Bobby Kertanegara Jalani Pemotretan dengan Tema Natal, Gemas Banget!

Bobby Kertanegara merupakan kucing peliharaan Presiden Prabowo yang belakangan banyak mencuri perhatian warganet. Meskipun jenis kucing kampung, namun banyak netizen yang terpukau dengan kelucuannya.

Akun media sosial Bobby @bobbykertanegara juga banjir follower hingga lebih dari 985 ribu. Setiap tingkahnya selalu berhasil menghibur para pengikutnya, mulai dari duduk di kereta bayi hingga tampil keren menggunakan batik serta baju tentara.

Seperti baru-baru ini, Bobby tak melewatkan untuk ikut dalam sukacita perayaan Natal. Dalam akun Instagram tersebut terlihat Bobby jalani pemotretan dengan tema Natal.

Bobby nampak memakai baju nuansa biru lengkap dengan dasi pita warna merah. Di sebelahnya ada dekorasi khas Natal, mulai dari cake, kado, hingga pohon Natal.

"Happy holidays everyone. Love you," tulis akun tersebut seperti dikutip pada Kamis (26/12/2024).

Penampilan Bobby Kertanegara di foto itu nampak menggemaskan. Bahkan dia berdiri dengan tenang dengan tatapan mata melihat kamera sambil tersenyum.

Postingan tersebut mendapat banyak reaksi dari netizen.