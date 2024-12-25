Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Gaya Bobby Kertanegara Jalani Pemotretan dengan Tema Natal, Gemas Banget!

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 26 Desember 2024 |14:36 WIB
Gaya Bobby Kertanegara Jalani Pemotretan dengan Tema Natal, Gemas Banget!
Gaya Bobby Kertanegara Jalani Pemotretan dengan Tema Natal, Gemas Banget! (Foto: Instagram)
A
A
A

Bobby Kertanegara merupakan kucing peliharaan Presiden Prabowo yang belakangan banyak mencuri perhatian warganet. Meskipun jenis kucing kampung, namun banyak netizen yang terpukau dengan kelucuannya.

Akun media sosial Bobby @bobbykertanegara juga banjir follower hingga lebih dari 985 ribu. Setiap tingkahnya selalu berhasil menghibur para pengikutnya, mulai dari duduk di kereta bayi hingga tampil keren menggunakan batik serta baju tentara.

Seperti baru-baru ini, Bobby tak melewatkan untuk ikut dalam sukacita perayaan Natal. Dalam akun Instagram tersebut terlihat Bobby jalani pemotretan dengan tema Natal.

Gaya Bobby Kertanegara Jalani Pemotretan dengan Tema Natal, Gemas Banget
Gaya Bobby Kertanegara Jalani Pemotretan dengan Tema Natal, Gemas Banget

Bobby nampak memakai baju nuansa biru lengkap dengan dasi pita warna merah. Di sebelahnya ada dekorasi khas Natal, mulai dari cake, kado, hingga pohon Natal.

"Happy holidays everyone. Love you," tulis akun tersebut seperti dikutip pada Kamis (26/12/2024).

Penampilan Bobby Kertanegara di foto itu nampak menggemaskan. Bahkan dia berdiri dengan tenang dengan tatapan mata melihat kamera sambil tersenyum.

Postingan tersebut mendapat banyak reaksi dari netizen.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/482/3192538//olahraga-7Zdq_large.jpg
4 Rekomendasi Olahraga yang Tepat Usai Perayaan Natal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/455/3191566//pigai-Aem3_large.jpg
Ternyata Segini Harta Kekayaan Natalius Pigai, Menteri HAM yang Tolak Parsel Natal dan Tahun Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/338/3192057//libur_nataru_warga_gunakan_kereta_api-d8Vb_large.jpg
KAI: 46 Ribu Penumpang Sudah Keluar Jakarta hingga Jumat Sore
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/482/3192000//natal-ER4t_large.jpg
5 Tips Tetap Sehat Usai Kalap Makan Hidangan Natal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/612/3191977//kim-GpSY_large.jpg
Mewah! Penampakan Rumah Kim Kardashian Dipenuhi Pohon Natal Serba Putih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/612/3191971//natal-Stq6_large.jpg
5 Negara dengan Tradisi Natal Unik di Dunia: Baca Buku hingga Datangi Makam
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement