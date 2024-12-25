Once Mekel Masih Teringat Nasihat Ibunda dan Dijadikan Pedoman Hidup

Once Mekel Masih Teringat Nasihat Ibunda dan Dijadikan Pedoman Hidup, (Foto: Okezone)

Musisi Once Mekel mengaku masih memegang teguh nasihat ibu kandungnya hingga hari ini. Bahkan, Once mewariskan kembali wejangan tersebut kepada anak-anaknya.

Hal ini disampaikan mantan vokalis Dewa 19 itu dalam perayaan malam Natal 2024. Once pun bersyukur dirinya dilahirkan dari keluarga yang cukup religius.

Sehingga, tak sulit bagi Once untuk memahami firman Tuhan yang disampaikan ibundanya.

"Saya bersyukur punya orangtua yang taat. Ibu saya memang sangat aktif di gereja dan bukan hanya itu, namun benar-benar mengajarkan ajaran Tuhan sebagaimana mestinya," kata Once Mekel dikutip dari kanal YouTube Gilbert Lumoindong.

"Kami ini, namanya juga anak-anak belok kiri, belok kanan, tabrak sini tabrak situ, tapi kita berusaha supaya tetap kita ingat Tuhan," tambah dia.