HOME WOMEN LIFE

5 Potret Haru Ria Ricis Bertemu Pak Tarno, Ajak Belanja ke Mal hingga Sungkem

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 25 Desember 2024 |20:09 WIB
Nasib pesulap legendaris Indonesia Pak Tarno belakangan menjadi sorotan dan menjadi perhatian beberapa artis. Salah satunya, Ria Ricis

Melalui postingan yang dibagikan di akun Instagramnya, Ria Ricis membagikan beberapa momen ketika dirinya menemui langsung Pak Tarno. 

Seperti diketahui, Pak Tarno belakangan kembali viral karena nasibnya yang kini berubah drastis. 

Usai popularatisnya redup, pesulap yang sempat terkenal dengan trik sulap ‘Bim Salabim Jadi Apa Prok Prok?’ tersebut kini harus berjualan ikan cupang dan berbagai mainan anak di pinggir jalan untuk menyambung hidup. 

Mirisnya lagi, Pak Tarno harus berjualan sambil duduk di kursi roda mengingat kondisi kesehatannya yang kini sudah semakin menurun. Ia diketahui menderita penyakit stroke. 

Berikut beberapa potret momen haru Ria Ricis ketika bertemu dengan Pak Tarno, dilansir Okezone dari akun Instagramnya, @riaricis1795, Rabu (25/12/2024):

1. Ajak Pak Tarno shopping ke mal

Dalam potret ini, Ria Ricis terlihat mengajak Pak Tarno berkunjung ke salah satu mal alias pusat perbelanjaan. Meski menggunakan kursi roda, Pak Tarno terlihat antusias diajak Ricis ngemall. 


2. Tampil dengan ciri khas Pak Tarno

Tak hanya diajak shopping ke mal, Ria Ricis juga sukses membuat Pak Tarno kembali tampil sesuai ciri khasnya ketika terkenal sebagai salah satu pesulap legendaris di Indonesia. Mulai dari outfit nan berwarna hingga topi menjulang tinggi. 


3. Belanja sepatu 

Dalam salah satu potret, terlihat juga sejumlah item fashion yang dibelikan Ria Ricis untuk Pak Tarno. Mantan istri Teuku Ryan itu tampak membelikan beberapa dus sepatu baru untuk pesulap berusia 74 tahun itu. 

 

1 2
      
