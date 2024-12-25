Perayaan Hari Natal menjadi momen sukacita bagi seluruh umat Nasrani, tak terkecuali bagi para artis tanah air yang turut merayakannya. Biasanya momen Natal menjadi ajang kumpul serta berbagi kebahagiaan bersama keluarga mereka.
Dalam merayakannya, beberapa dari mereka melakukan sesi foto keluarga dengan nuansa Natal. Hal itu bisa dilihat dari background, dekorasi, properti, hingga busana kompak yang mereka kenakan.
Momen kebersamaan Irfan Bachdim dan Jennifer Bachdim di momen Natal. Mereka nampak berfoto dengan latar pohon Natal di rumahnya. Keluarga ini nampak kompak di foto itu dengan duduk saling berdekatan. Terdapat tiga kado nuansa merah di depannya.
Meskipun memiliki keyakinan berbeda, namun pasangan Nadine Chandrawinata dan Dimas Anggara terlihat saling merayakan di perayaan agama masing-masing. Seperti di momen Natal ini, keluarga kecil mereka berfoto memakai busana nuansa merah. Mereka berfoto dengan latar pohon Natal.
Melalui keterangan fotonya, Nadine mengatakan pohon Natal tersebut ia tanam sendiri di pekarangan rumahnya.
"Pohon natal ini menjadi saksi perjalanan hidup kami.
2022 : baru ditanam, 2023: sejajar, 2024: pohon sudah lebih tinggi dari kami," tulis Nadine dalam keterangan fotonya.
Momen keluarga kecil Chelsea Olivia dan Glenn Alinskie saat jalani pemotretan untuk Natal. Mereka kompak memakai busana nuansa nude. Keluarga ini pose di sudut rumahnya dengan nuansa senada.