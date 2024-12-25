5 Potret Keluarga Artis saat Natal 2024, Penuh Kebahagiaan

Potret Keluarga Artis saat Natal 2024, Penuh Kebahagiaan (Foto: keluarga Nadine Chandrawinata dan Dimas Anggara/Instagram)

Perayaan Hari Natal menjadi momen sukacita bagi seluruh umat Nasrani, tak terkecuali bagi para artis tanah air yang turut merayakannya. Biasanya momen Natal menjadi ajang kumpul serta berbagi kebahagiaan bersama keluarga mereka.

Dalam merayakannya, beberapa dari mereka melakukan sesi foto keluarga dengan nuansa Natal. Hal itu bisa dilihat dari background, dekorasi, properti, hingga busana kompak yang mereka kenakan.

Tak lupa mereka mengabadikan momen tersebut di laman Instagram pribadi. Berikut foto keluarga artis saat momen Natal 2024, seperti dilansir dari berbagai sumber, Rabu (25/12/2024):

1. Irfan Bachdim dan Jennifer Bachdim

5 Potret Keluarga Artis saat Natal 2024, Penuh Kebahagiaan

Momen kebersamaan Irfan Bachdim dan Jennifer Bachdim di momen Natal. Mereka nampak berfoto dengan latar pohon Natal di rumahnya. Keluarga ini nampak kompak di foto itu dengan duduk saling berdekatan. Terdapat tiga kado nuansa merah di depannya.

2. Nadine Chandrawinata dan Dimas Anggara

5 Potret Keluarga Artis saat Natal 2024, Penuh Kebahagiaan

Meskipun memiliki keyakinan berbeda, namun pasangan Nadine Chandrawinata dan Dimas Anggara terlihat saling merayakan di perayaan agama masing-masing. Seperti di momen Natal ini, keluarga kecil mereka berfoto memakai busana nuansa merah. Mereka berfoto dengan latar pohon Natal.

Melalui keterangan fotonya, Nadine mengatakan pohon Natal tersebut ia tanam sendiri di pekarangan rumahnya.

"Pohon natal ini menjadi saksi perjalanan hidup kami.

2022 : baru ditanam, 2023: sejajar, 2024: pohon sudah lebih tinggi dari kami," tulis Nadine dalam keterangan fotonya.

3. Chelsea Olivia dan Glenn Alinskie

5 Potret Keluarga Artis saat Natal 2024, Penuh Kebahagiaan

Momen keluarga kecil Chelsea Olivia dan Glenn Alinskie saat jalani pemotretan untuk Natal. Mereka kompak memakai busana nuansa nude. Keluarga ini pose di sudut rumahnya dengan nuansa senada.