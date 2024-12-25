15 Kumpulan Doa Natal Menyambut Kelahiran Yesus

Doa Natal menyambut kelahiran Yesus biasanya dibacakan sesaat setelah jemaat berkumpul dan sebelum rangkaian utama dimulai.

Doa pembuka dipandu oleh pemimpin ibadah. Doa ini menjadi pengingat akan sakralnya momen Natal yang dirayakan.

Di momen tersebut, mereka menyampaikan doa yang berisi rasa ucapan syukur atas kebaikan, pengorbanan, dan penyertaan-Nya selama setahun terakhir.

Umumnya, doa Natal dipanjatkan bersama orang-orang yang tengah berkumpul pada saat itu. Setelah memanjatkan doa, acara dilanjutkan dengan ibadah, tukar kado, atau makan-makan bersama keluarga dan sanak saudara.

Kali ini Okezone merangkum panduan doa Natal menyambut kelahiran Yesus, berikut ulasannya dari Pureflix, Selasa (25/12/2024):

1. Doa untuk keluarga

Aku mendengar lonceng itu, putriku duduk di pangkuan ayahnya

“Saya mohon agar Engkau memberkati keluarga saya pada Natal ini dan terus membimbing kami di jalan-Mu. Saya juga berdoa memohon berkat untuk sisa musim liburan dan tahun mendatang. Dalam nama Putra-Mu, Yesus, amin.”

2. Doa rasa syukur

“Tuhan, mohon bimbinglah keluargaku saat kami menuju Natal dan tahun baru. Kami mohon agar kasih-Mu merasuki hidup kami. Kami bersyukur atas semua yang kami miliki, dan kami mohon agar kami dapat tetap fokus pada apa yang benar dan baik. Mohon lindungi kami sepanjang musim liburan dan persiapkan hati kami untuk apa yang akan datang di tahun baru. Dalam nama Putra-Mu, Yesus, aku berdoa, amin.”

Berkat Natal ini menawarkan momen kedamaian, persatuan, dan pengingat akan kehadiran Tuhan saat Anda menghormati semangat hari raya.

3. Doa Natal

“Bapa, terima kasih karena Engkau telah mempertemukan kami semua dengan aman di Natal ini. Kami tidak cukup sering bertemu, dan terkadang rasanya seperti mukjizat karena semua orang berkumpul di satu tempat. Mohon berkati waktu yang kami habiskan bersama di Natal ini. Dalam nama Putra-Mu, Yesus, aku berdoa, amin.”

4. Doa berkumpul bersama keluarga

“Tuhan, doa berkat Natal ini untuk keluargaku. Tolong lindungi setiap orang saat kami bepergian untuk berkumpul bersama, dan tolong bawa kedamaian dan kasih dalam diskusi kami. Aku bersyukur atas kelahiran Putra-Mu, dan aku juga bersyukur atas kasih luar biasa yang dilimpahkan keluargaku kepada kami. Terima kasih untuk musim Natal yang mulia. Dalam nama Yesus, aku berdoa, amin.”

5. Doa kedaiaman dalam keluarga

“Tuhan, aku berdoa untuk kedamaian dalam keluargaku. Aku berdoa agar cinta dapat mengatasi semua dinamika sulit yang mungkin ada. Tolong bantu aku untuk melihat orang lain melalui sudut pandang cinta-Mu. Aku juga meminta agar Engkau membimbing kata-kata dan tindakanku di musim liburan ini. Dalam nama Yesus, aku berdoa, amin.”