Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

13 Tahun Tak Pernah Cemburu, Judika Dibuat Marah Duma Riris Gegara Prank Ini

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 25 Desember 2024 |16:36 WIB
13 Tahun Tak Pernah Cemburu, Judika Dibuat Marah Duma Riris Gegara Prank Ini
13 Tahun Tak Pernah Cemburu, Judika Dibuat Marah Duma Riris Gegara Prank Ini (Foto: Youtube)
A
A
A

Judika dan Duma Riris terkenal sebagai pasangan yang romantis. Rumah tangga keduanya bahkan jauh dari kabar miring. 

Belakangan ini keduanya diketahui tengah diselimuti kebahagiaan karena kelahiran anak ketiga mereka yang bernama JuanDeo Volante Sihotang.

Namun, baru-baru ini justru beredar di media sosial sebuah video lawas yang menampilkan aksi prank Duma Riris yang membuat Judika marah besar. 

Seperti diketahui, Judika merupakan sosok pria yang cukup bucin dengan sang istri. Kira-kira prank apa yang dilakukan Duma Riris sehingga membuat suaminya itu pernah marah besar terhadapnya?

Berikut prank kepada Judika dan sukses dibuat marah oleh kelakuan Duma Riris melansir dari akun Instagram @rumpi_gosip, Rabu (25/12/2024):

1. Bersekongkol dengan Natasha Wilona

13 Tahun Tak Pernah Cemburu, Judika Dibuat Marah Duma Riris Gegara Prank Ini
13 Tahun Tak Pernah Cemburu, Judika Dibuat Marah Duma Riris Gegara Prank Ini

Momen prank tersebut terjadi ketika Duma Riris sedang berkunjung ke rumah Natasha Wilona untuk keperluan konten.

Usai keperluan konten rampung, Judika lantas menyusul untuk menjemput sang istri. Namun, Natasha Wilona tiba-tiba tercetus ide dan mengajak Duma Riris untuk membuat prank kepada Judika.  

2. Pura-pura menelpon pria lain

13 Tahun Tak Pernah Cemburu, Judika Dibuat Marah Duma Riris Gegara Prank Ini
13 Tahun Tak Pernah Cemburu, Judika Dibuat Marah Duma Riris Gegara Prank Ini

Di momen prank tersebut, Duma Riris pura-pura telponan dengan seorang pria saat Judika berada di kamar mandi. Agar semakin mencurigakan, ia juga berlaga memelankan suara hingga tampak seperti menyembunyikan sesuatu.

Hal tersebut lantas sukses membuat Judika yang baru keluar dari kamar mandi penasaran dengan tingkah aneh Duma Riris. Ia lantas berpura-pura mematikan sambungan telponnya seolah tak ingin ketahuan sang suami.

“Siapa ma?” tanya Judika. 

“Enggak. Temen..temen..” jawab Duma Riris.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/598/3055199/ryo_fryandh-WCps_large.jpg
Terjun ke Dunia Musik, Ryo Fryandh Banyak Belajar dari Judika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/13/33/3048424/judika-JTmL_large.jpg
Judika Ikut Prihatin dengan Kasus Video Syur yang Menimpa Anak David Bayu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/33/3042161/judika-b8uL_large.jpeg
Sempat Ingin Tutup Pabrik, Duma Riris Bersyukur Hamil Anak Ketiga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/30/33/3041878/judika-ChEv_large.jpg
Judika Sebut Duma Riris akan Melahirkan Anak Ketiga di November 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/26/33/3039900/judika_dan_duma_riris-YuAy_large.jpg
Judika Umumkan Kehamilan Ketiga Duma Riris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/01/07/406/2150068/momen-mesra-judika-dan-istri-saat-liburan-di-korea-so-sweet-banget-00SQya0aSk.jpg
Momen Mesra Judika dan Istri saat Liburan di Korea, So Sweet Banget!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement