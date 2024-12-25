13 Tahun Tak Pernah Cemburu, Judika Dibuat Marah Duma Riris Gegara Prank Ini

Judika dan Duma Riris terkenal sebagai pasangan yang romantis. Rumah tangga keduanya bahkan jauh dari kabar miring.

Belakangan ini keduanya diketahui tengah diselimuti kebahagiaan karena kelahiran anak ketiga mereka yang bernama JuanDeo Volante Sihotang.

Namun, baru-baru ini justru beredar di media sosial sebuah video lawas yang menampilkan aksi prank Duma Riris yang membuat Judika marah besar.

Seperti diketahui, Judika merupakan sosok pria yang cukup bucin dengan sang istri. Kira-kira prank apa yang dilakukan Duma Riris sehingga membuat suaminya itu pernah marah besar terhadapnya?

Berikut prank kepada Judika dan sukses dibuat marah oleh kelakuan Duma Riris melansir dari akun Instagram @rumpi_gosip, Rabu (25/12/2024):

1. Bersekongkol dengan Natasha Wilona

Momen prank tersebut terjadi ketika Duma Riris sedang berkunjung ke rumah Natasha Wilona untuk keperluan konten.

Usai keperluan konten rampung, Judika lantas menyusul untuk menjemput sang istri. Namun, Natasha Wilona tiba-tiba tercetus ide dan mengajak Duma Riris untuk membuat prank kepada Judika.

2. Pura-pura menelpon pria lain

Di momen prank tersebut, Duma Riris pura-pura telponan dengan seorang pria saat Judika berada di kamar mandi. Agar semakin mencurigakan, ia juga berlaga memelankan suara hingga tampak seperti menyembunyikan sesuatu.

Hal tersebut lantas sukses membuat Judika yang baru keluar dari kamar mandi penasaran dengan tingkah aneh Duma Riris. Ia lantas berpura-pura mematikan sambungan telponnya seolah tak ingin ketahuan sang suami.

“Siapa ma?” tanya Judika.

“Enggak. Temen..temen..” jawab Duma Riris.