13 Tips Ampuh Anti Kecopetan saat Traveling, Salah Satunya Bergaya Ala Warga Lokal

TRAVELING adalah momen menyenangkan yang selalu dinantikan banyak orang, namun kenyamanan saat bepergian bisa terganggu jika kamu menjadi sasaran para pencopet. Risiko ini sering kali meningkat ketika berada di tempat-tempat ramai yang menjadi destinasi favorit wisatawan.

Melansir dari berbagai sumber pada Rabu (18/12/2024), ada beberapa langkah pencegahan yang bisa Kamu lakukan untuk menghindari aksi pencopetan. Tidak hanya sekadar menjaga barang, tapi juga soal bagaimana bersikap dan berpenampilan saat berada di destinasi tertentu.

Berikut 13 tips ampuh agar Kamu tetap aman dari pencopet saat traveling:

1. Tinggalkan Barang Berharga di Hotel

Salah satu langkah pertama yang bisa dilakukan adalah meninggalkan barang berharga di tempat aman di hotel. Gunakan brankas hotel atau brankas portable pribadi untuk menyimpan perhiasan, gadget, dan barang penting lainnya. Dengan begitu, risiko kehilangan barang berharga bisa diminimalkan saat bepergian ke luar hotel.

2. Gunakan Tas atau Dompet Anticopet

Jika terpaksa membawa barang berharga, gunakan tas atau dompet anticopet. Tas khusus ini dirancang dengan fitur keamanan seperti ritsleting tersembunyi, tali anti-putus, bahkan perlindungan RFID agar kartu kredit Anda tak mudah dipindai oleh pihak tak bertanggung jawab. Dompet anticopet juga bisa dilengkapi rantai pergelangan tangan untuk perlindungan ekstra.

3. Manfaatkan Sabuk Uang

Sabuk uang atau money belt menjadi solusi praktis untuk menyimpan uang tunai dan kartu kredit di bawah pakaian Anda. Sabuk ini memiliki ritsleting dan tersembunyi di balik pakaian sehingga menyulitkan pencopet untuk mengaksesnya. Meski hanya untuk menyimpan barang kecil, sabuk ini sangat membantu menjaga keamanan finansial Anda.

4. Selalu Waspada di Area Rawan

Waspadai lokasi-lokasi ramai yang sering menjadi incaran pencopet, seperti transportasi umum, alun-alun kota, hingga destinasi wisata terkenal. Tempat-tempat populer seperti Menara Eiffel di Paris atau La Sagrada Familia di Barcelona sering kali menjadi zona rawan pencopetan. Tingkatkan kewaspadaan ekstra di lokasi tersebut dan jangan mudah lengah.