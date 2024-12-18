Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Apakah Buah Rambutan Aman Dikonsumsi Penderita Asam Urat? Yuk Temukan Jawabannya

Farah Syahida , Jurnalis-Rabu, 18 Desember 2024 |12:16 WIB
Apakah Buah Rambutan Aman Dikonsumsi Penderita Asam Urat? <i>Yuk</i> Temukan Jawabannya
Apakah rambutan aman dikonsumsi penderita asam urat? (Foto: Freepik)
Buah rambutan apakah aman dikonsumsi penderita asam urat? Perlu diketahui, penderita asam urat harus memperhatikan faktor-faktor yang dapat memicu kambuhnya penyakit, salah satunya adalah jenis makanan yang dikonsumsi.

Penderita asam urat harus mengurangi konsumsi makanan yang mengandung purin tinggi, hal ini dikarenakan bisa menyebabkan kadar asam urat dalam darah meningkat dengan cepat.

Mengonsumsi makanan yang sehat perlu dilakukan, serta tak lupa juga untuk memperhatikan, makanan apa yang harus dihindari bagi penderita asam urat. Terkait rambutan, buah yang menjadi favorit banyak orang ini ternyata merupakan buah yang bisa memicu naiknya kadar asam urat. Hal ini dikarenakan buah ini memiliki kadar gula alami yang cukup tinggi.

Rambutan

Buah ini memiliki rasa yang sangat manis ketika matang dengan sempurna. Gula dalam buah ini bisa menjadi alkohol ketika sudah terlalu matang, dan bisa menyebabkan nyeri pada tubuh bagi penderita asam urat.

Selain itu, konsumsi gula berlebih dari buah-buahan manis seperti rambutan dapat mengganggu metabolisme tubuh dan meningkatkan risiko obesitas, yang menjadi salah satu faktor pemicu kambuhnya asam urat.

Maka dari itu, penderita asam urat disarankan untuk, menghindari buah rambutan ketika sedang terkena asam urat, dan memilih buah-buahan lain yang memiliki tingkat purin rendah seperti, apel, pir, atau jeruk. Serta tak lupa juga, untuk selalu mengatur pola makan seimbang dengan asupan air putih yang cukup, agar membantu proses pembuangan asam urat dari tubuh.

(Qur'anul Hidayat)

      
