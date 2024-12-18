Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Waspada! Ini Buah yang Tidak Boleh Dimakan Penderita Darah tinggi

Fatin Wardahni Nazihah , Jurnalis-Rabu, 18 Desember 2024 |12:03 WIB
Waspada! Ini Buah yang Tidak Boleh Dimakan Penderita Darah tinggi
Waspada! Ini Buah yang Tidak Boleh Dimakan Penderita Darah tinggi, (Foto: Freepik)
BUAH memang dikenal baik untuk kesehatan. Bagi penderita hipertensi atau tekanan darah tinggi, ada beberapa buah olahan yang sebaiknya dihindari. Buah-buahan ini bisa memicu peningkatan tekanan darah jika dikonsumsi secara berlebihan.

Melansir dari Klinik Pelita Sehat pada Rabu (18/11/2024), penderita hipertensi dianjurkan untuk rutin mengonsumsi buah segar yang kaya kalium dan magnesium. Kandungan tersebut dapat membantu menurunkan tekanan darah serta memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral tubuh. 

Namun, tidak semua jenis olahan buah baik untuk dikonsumsi. Ada beberapa buah olahan yang sebaiknya dihindari oleh penderita darah tinggi.

Berikut buah-buahan yang harus dihindari penderita darah tinggi:

1. Asinan

Asinan buah memang nikmat karena rasanya yang asam, asin, manis, dan pedas. Sayangnya, asinan mengandung garam yang cukup tinggi. Konsumsi garam berlebih dapat memicu penumpukan cairan dalam tubuh dan membuat tekanan darah naik.

2. Manisan atau Buah Kering

Buah kering atau manisan sering kali diolah dengan tambahan gula dalam jumlah besar. Fruktosa dalam gula berlebihan dapat meningkatkan kadar asam urat dan memicu peradangan. Kondisi ini turut berkontribusi pada peningkatan tekanan darah.

3. Buah Kaleng

Buah kaleng umumnya melalui proses pengawetan yang melibatkan penambahan garam, gula, dan bahan kimia lainnya. Kandungan tersebut dapat berdampak buruk bagi penderita darah tinggi atau hipertensi, terutama jika dikonsumsi dalam jumlah banyak.

 

