Tempat wisata Natal di Dunia yang Paling Unik, Vatikan hingga Zurich Swiss

Natal adalah momen spesial yang dirayakan dengan penuh suka cita di berbagai belahan dunia. Perayaan ini tidak hanya tentang tradisi, tetapi juga menciptakan pengalaman yang menyatukan banyak orang.

Sebagian orang memilih merayakan natal di rumah bersama keluarga, sementara yang lain menjadikannya waktu yang sempurna untuk menjelajahi tempat-tempat baru.

Jika Kamu ingin merayakan Natal dengan cara berbeda, berikut adalah beberapa destinasi liburan Natal terbaik yang bisa Anda kunjungi berdasarkan lansiran dari berbagai sumber, Rabu (18/12/2024).

1. Bethlehem, Tepi Barat

Untuk merasakan makna Natal yang sesungguhnya, Bethlehem adalah destinasi yang tak boleh dilewatkan. Sebagai tempat kelahiran Yesus, kota ini menawarkan pengalaman Natal yang sakral. Anda dapat menghadiri misa tengah malam di Gereja St. Catherine dan merasakan kehangatan Natal di Manger Square.

2. Lapland, Finlandia

Jika Anda membayangkan Natal yang penuh dengan salju dan Santa Claus, Lapland di Finlandia adalah tempatnya. Kota ini dikenal sebagai “rumah Santa Claus” dengan hutan yang dihiasi rusa kutub dan desa Santa yang penuh keceriaan. Anak-anak dan orang dewasa bisa menikmati pengalaman unik seperti bertemu Santa atau menjelajahi Santa Park.

3. New York City, AS

Natal di New York City selalu memukau. Kota ini dihiasi lampu-lampu Natal yang indah, dengan pohon Natal raksasa di Rockefeller Center sebagai daya tarik utama. Jangan lupa untuk berseluncur di bawah pohon ini atau berjalan-jalan menikmati dekorasi toko-toko yang luar biasa.

4. Vatikan, Italia

Vatikan menawarkan pengalaman Natal yang magis, terutama pada Malam Natal. Ribuan peziarah berkumpul di Basilika Santo Petrus untuk menghadiri Misa Tengah Malam. Selain itu, jalanan kota ini dipenuhi dengan pedagang yang menjual berbagai makanan khas Natal.