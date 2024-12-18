Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Tempat wisata Natal di Dunia yang Paling Unik, Vatikan hingga Zurich Swiss

Karin Atya Rachmadhanti , Jurnalis-Rabu, 18 Desember 2024 |18:57 WIB
Tempat wisata Natal di Dunia yang Paling Unik, Vatikan hingga Zurich Swiss
Tempat wisata Natal di Dunia yang Paling Unik, Vatikan hingga Zurich Swiss (Foto: easemytrip)
A
A
A

Natal adalah momen spesial yang dirayakan dengan penuh suka cita di berbagai belahan dunia. Perayaan ini tidak hanya tentang tradisi, tetapi juga menciptakan pengalaman yang menyatukan banyak orang. 

Sebagian orang memilih merayakan natal di rumah bersama keluarga, sementara yang lain menjadikannya waktu yang sempurna untuk menjelajahi tempat-tempat baru. 

Jika Kamu ingin merayakan Natal dengan cara berbeda, berikut adalah beberapa destinasi liburan Natal terbaik yang bisa Anda kunjungi berdasarkan lansiran dari berbagai sumber, Rabu (18/12/2024).

1. Bethlehem, Tepi Barat 

Tempat wisata Natal di Dunia yang Paling Unik
Tempat wisata Natal di Dunia yang Paling Unik

Untuk merasakan makna Natal yang sesungguhnya, Bethlehem adalah destinasi yang tak boleh dilewatkan. Sebagai tempat kelahiran Yesus, kota ini menawarkan pengalaman Natal yang sakral. Anda dapat menghadiri misa tengah malam di Gereja St. Catherine dan merasakan kehangatan Natal di Manger Square.

2. Lapland, Finlandia 

Jika Anda membayangkan Natal yang penuh dengan salju dan Santa Claus, Lapland di Finlandia adalah tempatnya. Kota ini dikenal sebagai “rumah Santa Claus” dengan hutan yang dihiasi rusa kutub dan desa Santa yang penuh keceriaan. Anak-anak dan orang dewasa bisa menikmati pengalaman unik seperti bertemu Santa atau menjelajahi Santa Park.

3. New York City, AS

Natal di New York City selalu memukau. Kota ini dihiasi lampu-lampu Natal yang indah, dengan pohon Natal raksasa di Rockefeller Center sebagai daya tarik utama. Jangan lupa untuk berseluncur di bawah pohon ini atau berjalan-jalan menikmati dekorasi toko-toko yang luar biasa.

4. Vatikan, Italia 

Tempat wisata Natal di Dunia yang Paling Unik
Tempat wisata Natal di Dunia yang Paling Unik

Vatikan menawarkan pengalaman Natal yang magis, terutama pada Malam Natal. Ribuan peziarah berkumpul di Basilika Santo Petrus untuk menghadiri Misa Tengah Malam. Selain itu, jalanan kota ini dipenuhi dengan pedagang yang menjual berbagai makanan khas Natal.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/01/337/3042934/menag-18Fl_large.jpg
Menag Tunjuk Wamenkeu Tommy Djiwandono Jadi Ketua Perayaan Natal Nasional 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/406/2946355/angela-tanoesoedibjo-ungkap-pesan-penting-dari-perayaan-natal-nasional-2023-yang-megah-kLJmzQAHUd.jpeg
Angela Tanoesoedibjo Ungkap Pesan Penting dari Perayaan Natal Nasional 2023 yang Megah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/406/2946323/perayaan-natal-nasional-2023-meriah-angela-tanoesoedibjo-kami-tunjukkan-keberagaman-dan-toleransi-pVzA69cUEB.jpeg
Perayaan Natal Nasional 2023 Meriah, Angela Tanoesoedibjo : Kami Tunjukkan Keberagaman dan Toleransi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/406/2946311/apresiasi-angela-tanoesoedibjo-sandiaga-berharap-perayaan-natal-nasional-2023-perkuat-persatuan-bangsa-I3CiVa94Pd.jpeg
Apresiasi Angela Tanoesoedibjo, Sandiaga Berharap Perayaan Natal Nasional 2023 Perkuat Persatuan Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/27/406/2945768/angela-tanoesoedibjo-sebut-natal-nasional-2023-perdana-digelar-di-gereja-2ThhdV5JLd.jpg
Angela Tanoesoedibjo Sebut Natal Nasional 2023 Perdana Digelar di Gereja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/27/406/2945754/diwarnai-berbagai-pagelaran-kreatif-angela-tanoesoedibjo-natal-nasional-2023-sangat-megah-NRdvwLnTDf.jpeg
Diwarnai Berbagai Pagelaran Kreatif, Angela Tanoesoedibjo : Natal Nasional 2023 Sangat Megah
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement