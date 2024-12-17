Perlunya Komitmen Bersama untuk Dukung Program Makanan Bergizi Gratis

Diperlukan komitmen bersama untuk mendukung program makanan bergizi gartis yang dicanangkan oleh pemerintah. Ini untuk membantu mewujudkan visi Indonesia Emas tahun 2045.

PT Kalbe Farma Tbk (Kalbe) menjadi salah satu yang berkomitmen untuk mendukung program pemerintah ini. Sebagai salah satu dukungan, simulasi makan bergizi gratis digelar di empat sekolah wilayah Langowan dan Bitung, Sulawesi Utara.

“Simulasi ini dilakukan untuk memberikan masukan terkait pelaksanaan teknis program, termasuk pengukuran dampak klinis terhadap pertumbuhan anak-anak serta dampak sosial ekonomi di daerah sekitar sebelum dan sesudah program berjalan,” ujar Head of Communication and Sustainability Kalbe Nutritionals, Arief Purwanto Nugroho.

“Kami berkomitmen mendukung program pemerintah dengan tetap menjaga kualitas produk sesuai kebutuhan nutrisi anak-anak. Walaupun diproduksi dengan biaya yang terjangkau, kami memastikan Milk Pro tetap memiliki kandungan gizi terbaik. Kami juga berterima kasih kepada Badan Gizi Nasional atas arahan yang jelas mengenai spesifikasi produk yang diperlukan untuk mendukung program MBG ini. Seluruh proses produksi di Kalbe Nutritionals sudah tersertifikasi FSSC 22000 yang merupakan standard yang diakui oleh internasional serta apa yang dipersyaratkan oleh pemerintah melalui BPOM,” tambah Arief.

Healthcare Communicator Kalbe Nutritionals, dr. Adeline Devita, mengatakan, nutrisi yang mencukupi di masa perkembangan anak-anak adalah faktor krusial.

"Kami melakukan pengukuran antropometri dasar dan kadar hemoglobin untuk memastikan keberhasilan program ini. Hal ini menjadi langkah penting dalam mengukur dampak langsung dari program MBG,” tutur Adeline.

(Kemas Irawan Nurrachman)