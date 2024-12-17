Arief Muhammad Ungkap Pesan Terakhir Dokter Azmi Fadhlih yang Meninggal Mendadak di Usia 35 Tahun

ARIEF Muhammad mengungkapkan duka mendalamnya setelah sang sahabat, dokter Azmi Fadhlih, meninggal dunia secara mendadak. Padahal keduanya sudah janjian ingin bertemu Bandung sehari sebelum kepergian dokter Azmi pada Senin (16/12/2024) kemarin.



Hal ini diungkapkan Arief Muhammad melalui Insta Story-nya di akun @ariefmuhammad. Bahkan, Arief dan mendiang Azmi Fadhlih baru saja menjalankan bisnis bersama.



"Beberapa minggu lagi bisnis kita mau launching, ternyata udah harus pergi duluan," tulis Arief Muhammad dikutip Selasa (17/12/2024).



Namun demikian, Arief bertekad menjalankan bisnis tersebut. Nantinya ia berharap pendapatan dari bisnis itu bisa menghidupi keluarga mendiang.



"Insya Allah kita perjuangin Mi, Insya Allah bisa jadi sumber rezeki untuk Lisa, Dastan, dan Dasha," lanjutnya.



Arief kemudian mengungkapkan momen paling sedih dari percakapan terakhirnya dengan dokter sekaligus influencer tersebut. Almarhum Azmi disinyalir sempat mengajak Arief Muhammad bertemu di Bandung melalui Direct Message (DM). Tak disangka, pertemuan itu pun menjadi yang terakhir bagi keduanya.



"Kita udah kumpul di Bandung ya dok, selamat jalan dengan tenang @dokterazmi," tulis Arief Muhammad menunjukan percakapannya dengan mendiang Azmi.



"Malam sebelum meninggal Azmi ngomong 'nanti kita main berempat di Bandung yuk, lo Dandi sama Wigi aja. Berempat aja," tutupnya.

(Qur'anul Hidayat)