Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Arief Muhammad Ungkap Pesan Terakhir Dokter Azmi Fadhlih yang Meninggal Mendadak di Usia 35 Tahun

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 17 Desember 2024 |13:46 WIB
Arief Muhammad Ungkap Pesan Terakhir Dokter Azmi Fadhlih yang Meninggal Mendadak di Usia 35 Tahun
Dokter Azmi Fadhlih meninggal dunia. (Foto: Arief Muhammad)
A
A
A

ARIEF Muhammad mengungkapkan duka mendalamnya setelah sang sahabat, dokter Azmi Fadhlih, meninggal dunia secara mendadak. Padahal keduanya sudah janjian ingin bertemu Bandung sehari sebelum kepergian dokter Azmi pada Senin (16/12/2024) kemarin.

Hal ini diungkapkan Arief Muhammad melalui Insta Story-nya di akun @ariefmuhammad. Bahkan, Arief dan mendiang Azmi Fadhlih baru saja menjalankan bisnis bersama.

"Beberapa minggu lagi bisnis kita mau launching, ternyata udah harus pergi duluan," tulis Arief Muhammad dikutip Selasa (17/12/2024).

Namun demikian, Arief bertekad menjalankan bisnis tersebut. Nantinya ia berharap pendapatan dari bisnis itu bisa menghidupi keluarga mendiang.

"Insya Allah kita perjuangin Mi, Insya Allah bisa jadi sumber rezeki untuk Lisa, Dastan, dan Dasha," lanjutnya.

Arief kemudian mengungkapkan momen paling sedih dari percakapan terakhirnya dengan dokter sekaligus influencer tersebut. Almarhum Azmi disinyalir sempat mengajak Arief Muhammad bertemu di Bandung melalui Direct Message (DM). Tak disangka, pertemuan itu pun menjadi yang terakhir bagi keduanya.

"Kita udah kumpul di Bandung ya dok, selamat jalan dengan tenang @dokterazmi," tulis Arief Muhammad menunjukan percakapannya dengan mendiang Azmi.

"Malam sebelum meninggal Azmi ngomong 'nanti kita main berempat di Bandung yuk, lo Dandi sama Wigi aja. Berempat aja," tutupnya.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/482/3188844//radang-ti96_large.jpg
Waspada! Nyeri Perut Bawah Bisa Jadi Gejala Radang Usus, Ini Penjelasan Dokter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/340/3188444//prabowo-trhJ_large.jpg
Prabowo Perintahkan Menkes Kirim Dokter Magang Bantu Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/482/3186098//gen_z-mtKn_large.jpg
Gen Z Umur 20 Tahun Bisa Kena Kanker Kolorektal, Ini Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/482/3184674//jantung-YWmA_large.jpg
Dokter Ingatkan Bahaya Fibrilasi Atrium, Risiko Stroke Bisa Naik 5 Kali Lipat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/298/3182529//nasi-QEau_large.jpg
Mitos atau Fakta: Nasi Dingin Lebih Rendah Kalori? Ini Jawaban Dokter!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/65/3179556//wisuda-o9c8_large.jpg
Viral! Istri Sah Kirim Karangan Bunga ke Wisuda Pelakor
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement