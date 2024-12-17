5 Fakta Dokter Azmi Fadhlih Meninggal Dunia, Sakit Kepala dan Dimakamkan di Bandung

Dokter spesialis kulit dan kelamin yang juga influencer, Azmi Fadhlih, meninggal dunia secara mendadak pada Senin 16 Desember 2024 kemarin. Azmi yang masih berusia 35 tahun itu meninggal dunia saat berada di luar kota.

Berikut 5 fakta meninggalnya Dokter Azmi Fadhlih:

1. Mendadak

Kabar duka meninggalnya dokter Azmi diinfokan melalui akun instagram RSU Pindad Bandung, tempat dokter Azmi bertugas.

"Segenap komisaris, direksi, dan karyawan PT Pindad Medika Utama menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas berpulangnya dr. Azmi Fadhlih, Sp DV (Dokter Spesialis Kulit & Kelamin RSU Pindad). Semoga Allah SWT memberikan tempat terbaik bagi beliau di sisi-Nya, amin,@ tulis akun RSU Pindad, Selasa (17/12/2024).

2. Sakit Kepala

Penyebab meninggalnya dokter Azmi memang belum diketahui. Kakak ipar Azmi, Lury Alex Noerdin, menginfokan sebelum meninggal dokter Azmi mengeluhkan sakit kepala hebat.

"Terima kasih untuk doa-doanya, Almarhum mendadak meninggal dunia setelah mengeluh sakit kepala hebat," tulis Lury dalam akunnya @luryalexnoerdin.

3. Ucapan terima kasih

Pada kesempatan yang sama, kaka ipar Azmi, Lury Alex Noerdin, mengucapkan terima kasih kepada kerabat yang telah memberikan doa kepada almarhum dokter Azmi.

"Mewakili keluarga, saya mengucapkan terima kasih untuk doa dan atensinya" tulis Lury dalam akunnya @luryalexnoerdin.