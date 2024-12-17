Dokter Azmi Fadhlih Meninggal Dunia, Jenazah Dimakamkan Hari Ini

KABAR duka datang dari dunia kesehatan. Dokter Spesialis Kulit & Kelamin RSU Pindad, dr. Azmi Fadhlih, Sp.DV meninggal dunia pada Senin (16/12/2024). Dr Azmi selama ini banyak membuat konten di media sosialnya terkait kesehariannya sebagai seorang dokter.

Kabar meninggalnya dr. Azmi disampaikan pihak RSU Pindad lewat akun Instagram. Pihak rumah sakit pun mendoakan almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi-Nya.

“Innalillahi wainnailaihi rojiun. Segenap Komisaris, Direksi & Karyawan PT Pindad Medika Utama mengucapkan Duka Cita yang Mendalam Atas Berpulangnya dr. Azmi Fadhlih, Sp.DV ( Dokter Spesialis Kulit & Kelamin RSU Pindad), semoga Allah SWT memberikan tempat yang indah bagi beliau di sisi-Nya, aamiin,” tulis akun tersebut.

Jenazah almarhum dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cikutra Blok A, pukul 08.00 hari ini, Selasa (17/12/2024).

Kabar meninggalnya dr. Azmi mengejutkan banyak orang, termasuk pengikutnya di Instagram yang mencapai 66 ribu akun. Tenaga kesehatan berusia 35 tahun ini dikabarkan meninggal saat berada di luar kota.

“Dok al-fatihah. berasa masih mimpi dr kemaren. Semoga keluarga di berikan ketabahan dan alm di tempatkan di tempat terbaik Allah swt aamiinnn ya Allah,” tulis utee_j***.

“Semoga amal ibadah dokter di terima Allah swt,husnul khotimah AAMIIN,” tulis @kswr***.

(Qur'anul Hidayat)