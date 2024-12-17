Nikmati Liburan Tanpa Beban Biaya dengan Cicilan 0% di Mister Aladin

Saatnya merencanakan liburan tanpa khawatir soal biaya. Dengan promo cicilan 0% di Mister Aladin dari berbagai pilihan bank seperti Bank Mandiri, digibank, BRI, Jenius Bank, dan Bank Mayapada, perjalanan liburan Anda jadi lebih terjangkau.

Nikmati kemudahan ini dengan menggunakan kartu kredit dari bank-bank tersebut. Kemudian, promo ini juga bisa digabung dengan promo Mister Aladin lainnya.

Promo ini berlaku untuk apa saja?

1. Hotel

Jika Anda merencanakan liburan ke luar kota, kebutuhan hotel menjadi sangat penting promo cicilan 0% ini bisa digunakan untuk memesan hotel, baik untuk perjalanan jauh maupun staycation di dalam kota.