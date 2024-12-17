Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Nikmati Liburan Tanpa Beban Biaya dengan Cicilan 0% di Mister Aladin

Selasa, 17 Desember 2024 |16:40 WIB
Nikmati Liburan Tanpa Beban Biaya dengan Cicilan 0% di Mister Aladin
Nikmati Liburan Tanpa Beban Biaya dengan Cicilan 0 persen di Mister Aladin
Saatnya merencanakan liburan tanpa khawatir soal biaya. Dengan promo cicilan 0% di Mister Aladin dari berbagai pilihan bank seperti Bank Mandiri, digibank, BRI, Jenius Bank, dan Bank Mayapada, perjalanan liburan Anda jadi lebih terjangkau.

Nikmati kemudahan ini dengan menggunakan kartu kredit dari bank-bank tersebut. Kemudian, promo ini juga bisa digabung dengan promo Mister Aladin lainnya. 

Promo ini berlaku untuk apa saja?

1. Hotel

Jika Anda merencanakan liburan ke luar kota, kebutuhan hotel menjadi sangat penting promo cicilan 0% ini bisa digunakan untuk memesan hotel, baik untuk perjalanan jauh maupun staycation di dalam kota.

Telusuri berita women lainnya
