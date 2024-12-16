Momen Romantis Zumi Zola dan Putri Zulhas First Dance: Sampai Maut Memisahkan!

Pasangan Zumi Zola dan Putri Zulhas tengah menikmati momen bahagia sebagai pengantin baru. Setelah Zumi Zola mengucap ijab kabul di Masjid Nabawi, Madinah sebagai pertanda mereka sah sebagai suami istri, kini keduanya menggelar acara resepsi pada Sabtu 14 Desember2024 di Jakarta.

Acara perayaan hari bahagia Zumi Zola dan Putri Zulhas ini pun sekaligus momen silaturahmi bersama rekan pejabat, artis, serta tokoh publik lainnya.

Pasangan pengantin tampak serasi menggunakan busana dengan sentuhan adat Jambi berwarna pink cerah. Raut wajah bahagia selalu terpancar dari Zumi Zola dan Putri Zulhas saat menyalami para tamu yang datang silih berganti, menghampiri di pelaminan.

Momen romantis tercipta saat first dance Zola dan Putri. First dance sudah menjadi tradisi di acara resepsi dimana kedua mempelai berdansa di hadapan para tamu undangan. Zola tampak mencium kening istrinya yang disambut dengan senyum bahagia serta tangan yang dilingkarkan Putri ke leher sang suami.

Selain first dance, Zumi Zola juga membagikan beberapa momen romantis dan haru dalam acara resepsi tersebut. Melalui unggahan itu, Zola mengungkap harapan agar bisa terus menjalani kehidupan bersama Putri hingga akhir hayatnya.

"Bismillah. Senang susah, sehat sakit bersama. InsyaAllah, sampai maut memisahkan kita berdua," bunyi keterangan unggahan Instagram @zumizola_zulkifli.

(Kemas Irawan Nurrachman)