Viral Klub Motor Nganjuk Numpang Ngadem di Minimarket, Karyawan Diduga Rugi Rp4 Juta

Media sosial baru-baru ini dihebohkan dengan aksi oknum para anggota klub motor di Nganjuk, Jawa Timur. Viral momen para anggota klub motor tersebut numpang ngadem di salah satu minimarket hingga membuat netizen geleng-geleng kepala.

Video itu tersebar di media sosial dan diunggah ulang akun X, @sphalerit3_. Terlihat gerombolan anggota klub motor tersebut ramai-ramai masuk ke minimarket dan numpang istirahat di dalamnya.

“Ini acara apaan sih, mana menuhin indoapril lagi. Btw kata pegawainya mereka minus Rp4 juta,” tulis akun tersebut, dikutip Senin (16/12/2024).

Peristiwa ini terjadi di sekitar Stadion Warujayeng, Nganjuk, Timur pada Sabtu 14 Desember 2024. Dari video yang beredar, nampak anggota klub motor tersebut ramai-ramai memasuki minimarket tersebut. Terlihat suasana begitu padat dan para remaja laki-laki dan perempuan ini duduk di lantai toko tersebut.

Banyak dari mereka terlihat mengambil camilan dan minuman ringan sembari bersantai di dalam minimarket tersebut. Puluhan anak muda itu juga bersandar di rak makanan hingga memenuhi lorong minimarket.

Tak hanya itu, ada pula beberapa anggota klub motor ini yang masuk dengan alas kaki penuh lumpur sehingga mengotori lantai minimarket ini.

Nampak juga beberapa dari mereka tiduran di lantai minimarket. Tak hanya di dalam, area luar minimarket juga dipenuhi anggota klub motor tersebut.