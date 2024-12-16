Ini Isi Ramalan Mengerikan Baba Vanga soal Kiamat 2025

Ini isi ramalan mengerikan Baba Vanga soal kiamat 2025. Isinya sangat mengerikan!

Masa depan adalah hal tidak pasti yang tidak seorang pun tahu. Namun di dunia ini juga terdapat banyak peramal terkenal yang konon bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan.

Salah satu sosok peramal yang sangat terkenal adalah Baba Vanga. Ia adalah seorang peramal buta asal Bulgaria yang sangat terkenal karena dianggap memiliki kemampuan prekognisi.

Baba Vanga juga dikenal dengan nama Vangeliya Pandeva Gushterova. Ia lahir pada 1911 dan kehilangan matanya sejak usia 12 tahun. Sejak saat itu pula, ia dipercaya mengembangkan kemampuannya untuk melihat masa depan.

Baba Vanga meninggal pada 1996 silam. Saat ini, masih banyak pengikutnya yang menanti kejadian yang telah diramalkan termasuk kiamat yang akan dimulai pada tahun 2025.

Bukan tanpa alasan, beberapa ramalan milik peramal buta itu memang terbukti terjadi seperti kematian Lady Diana dan serangan 11 September yang menggemparkan seluruh dunia.

Lantas, bagaimana isi ramalan mengerikan Baba Vanga soal kiamat 2025?

Melansir Business Standard, Senin (16/12/2024), Baba Vanga meramalkan jika tahun 2025 adalah awal dari kehancuran dunia atau kiamat. Namun ini bukanlah akhir segalanya, melainkan awal dari kepunahan manusia yang baru akan terjadi pada tahun 5079.

Baba Vanga juga melanjutkan bahwa perang dahsyat akan pecah di Eropa yang akan menyebabkan kehancuran dan hilangnya populasi secara signifikan. Perang ini akan memicu kejadian lain yang berpengaruh secara global.