Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ini Isi Ramalan Mengerikan Baba Vanga soal Kiamat 2025

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 16 Desember 2024 |14:10 WIB
Ini Isi Ramalan Mengerikan Baba Vanga soal Kiamat 2025
Ini Isi Ramalan Mengerikan Baba Vanga soal Kiamat 2025
A
A
A

Ini isi ramalan mengerikan Baba Vanga soal kiamat 2025. Isinya sangat mengerikan!

Masa depan adalah hal tidak pasti yang tidak seorang pun tahu. Namun di dunia ini juga terdapat banyak peramal terkenal yang konon bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan.

Salah satu sosok peramal yang sangat terkenal adalah Baba Vanga. Ia adalah seorang peramal buta asal Bulgaria yang sangat terkenal karena dianggap memiliki kemampuan prekognisi.

Baba Vanga juga dikenal dengan nama Vangeliya Pandeva Gushterova. Ia lahir pada 1911 dan kehilangan matanya sejak usia 12 tahun. Sejak saat itu pula, ia dipercaya mengembangkan kemampuannya untuk melihat masa depan.

Baba Vanga meninggal pada 1996 silam. Saat ini, masih banyak pengikutnya yang menanti kejadian yang telah diramalkan termasuk kiamat yang akan dimulai pada tahun 2025. 

Bukan tanpa alasan, beberapa ramalan milik peramal buta itu memang terbukti terjadi seperti kematian Lady Diana dan serangan 11 September yang menggemparkan seluruh dunia.

Lantas, bagaimana isi ramalan mengerikan Baba Vanga soal kiamat 2025? 

Melansir Business Standard, Senin (16/12/2024), Baba Vanga meramalkan jika tahun 2025 adalah awal dari kehancuran dunia atau kiamat. Namun ini bukanlah akhir segalanya, melainkan awal dari kepunahan manusia yang baru akan terjadi pada tahun 5079.

Baba Vanga juga melanjutkan bahwa perang dahsyat akan pecah di Eropa yang akan menyebabkan kehancuran dan hilangnya populasi secara signifikan. Perang ini akan memicu kejadian lain yang berpengaruh secara global.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/612/3142502/mengulik_ramalan_jayabaya_warisan_mistis_yang_masih_diyakini_sebagian_masyarakat_jawa-ilxf_large.jpg
Mengulik Ramalan Jayabaya, Warisan Mistis yang Masih Diyakini Sebagian Masyarakat Jawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/15/612/3139295/12_tahun_pernikahan_pasangan_ini_kandas_gegara_istri_percaya_ramalan_chat_gpt-CAOP_large.jpg
12 Tahun Pernikahan Pasangan Ini Kandas Gegara Istri Percaya Ramalan Chat GPT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/23/612/3088807/peramal_yang_prediksi_kematian_matthew_perry_ungkap_ada_kejutan_di_2025-cQ6X_large.jpg
Peramal yang Prediksi Kematian Matthew Perry, Ungkap Ada Kejutan di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/612/2893573/24-arti-telinga-berdenging-sebelah-kanan-ada-kabar-baik-dan-buruk-RtO8SDLfVT.jpg
24 Arti Telinga Berdenging Sebelah Kanan, Ada Kabar Baik dan Buruk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/612/2878731/ramalan-dan-hal-yang-akan-terjadi-di-2029-berikut-gambarannya-mfyUn4IogL.jpg
Ramalan dan Hal yang Akan Terjadi di 2029, Berikut Gambarannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/26/612/2837216/11-ramalan-the-simpsons-tentang-masa-depan-ini-sudah-jadi-kenyataan-OohSklheE6.jpg
11 Ramalan The Simpsons Tentang Masa Depan Ini Sudah Jadi Kenyataan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement