7 Contoh Mahar Simpel Elegan untuk Pernikahan, Alat Ibadah hingga Logam Mulia

Mahar pernikahan adalah simbol cinta dan komitmen dalam sebuah ikatan suci. Saat ini, banyak pasangan memilih mahar sederhana namun tetap elegan sebagai cara menggambarkan kesederhanaan cinta yang berkelas tanpa perlu kemewahan berlebihan.

Pilihan ini mampu memancarkan keindahan sekaligus menyampaikan pesan mendalam tentang hubungan yang tulus dan penuh makna.

Merangkum dari Frank & Co pada Senin (16/12/2024), berikut beberapa contoh mahar simpel elegan yang dapat menjadi inspirasi untuk melengkapi momen spesial:

1. Seperangkat Alat Ibadah

Seperangkat alat ibadah seperti sajadah, Alquran, dan tasbih menjadi simbol kesederhanaan yang penuh spiritualitas. Pilihan mahar ini mengingatkan pentingnya membangun kehidupan rumah tangga berdasarkan nilai-nilai agama. Meskipun sederhana, alat ibadah memiliki keanggunan yang tak lekang oleh waktu.



2. Natural Diamond dengan Bentuk Unik

Berlian adalah simbol cinta yang abadi. Natural diamond dengan bentuk unik mencerminkan hubungan istimewa yang terjalin. Meskipun terlihat sederhana, kilauan berlian menyimpan makna cinta yang tak lekang oleh waktu.



3. Mahar Uang Tunai dalam Bingkai Estetik

Uang tunai yang ditata dalam bingkai estetik semakin populer. Dekorasi minimalis dengan sentuhan artistik memberikan kesan sederhana tetapi tetap terlihat mewah. Bingkai berdesain klasik atau modern dapat menambah nilai estetika, menjadikannya lebih berkesan. Uang tunai juga melambangkan kesiapan finansial untuk memulai kehidupan rumah tangga.



4. Mahar Emas dengan Dekorasi Akrilik

Emas sebagai simbol kemakmuran tampil lebih modern dengan dekorasi akrilik. Bingkai akrilik transparan memberikan tampilan minimalis yang tetap memukau. Bentuk emas, seperti koin, cincin, atau batangan, dapat disusun menjadi karya seni yang sederhana namun tetap elegan, menggambarkan kemewahan tanpa berlebihan.