Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Butterfly Era Artinya Apa? Istilah Ini Viral di TikTok

Karin Atya Rachmadhanti , Jurnalis-Senin, 16 Desember 2024 |12:22 WIB
Butterfly Era Artinya Apa? Istilah Ini Viral di TikTok
Butterfly Era Artinya Apa? Istilah Ini Viral di TikTok (Foto: Freepik)
A
A
A

Butterfly Era artinya sangat mengundang tanya. Istilah ini ramai di TikTok dan kini menjadi viral. Sebenarnya apa arti dari Butterfly Era itu?

Istilah Butterfly Era sering muncul dalam konten-konten kreator yang mengekspresikan perasaan cinta, kebahagiaan, atau asmara melalui video dengan tulisan puitis dan latar musik yang menyentuh.

Melansir dari berbagai sumber pada Senin (16/12/2024), secara sederhana Butterfly Era merujuk pada fase ketika seseorang merasakan sensasi gugup yang menyenangkan, seperti ada kupu-kupu yang beterbangan di perut. Perasaan ini umumnya muncul saat jatuh cinta, tersipu malu, atau merasa bahagia bersama seseorang yang spesial.

Istilah ini lebih dari sekadar perasaan manis. Kupu-kupu sendiri memiliki makna simbolis yang mendalam, yaitu lambang perubahan, awal baru, dan kemampuan untuk melewati masa-masa sulit dengan penuh kepercayaan diri.

Kehadirannya di TikTok memperlihatkan bagaimana pengguna media sosial bisa dengan mudah menemukan cara untuk mengungkapkan perasaan mereka secara kreatif, menciptakan tren yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.

(Kemas Irawan Nurrachman)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/612/3166952/meutya-3LWZ_large.jpg
Live TikTok Mati, Menkominfo: Ada Aduan Kekerasan dan Aliran Dana Judi Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/612/3161214/tiktok-K9Zp_large.jpg
5 Tips Jadi Konten Kreator Sukses di TikTok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/612/3152100/30_bahasa_gaul_yang_viral_di_tiktok_2025_dan_artinya-UfpI_large.jpg
30 Bahasa Gaul yang Viral di TikTok 2025 dan Artinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/612/3150786/tiktok-Mdz0_large.jpg
Apa Arti Dame Un Grrr yang Lagi Viral di TikTok? Ternyata Ini Makna Uniknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/03/612/3135937/cara_membuat_font_blank_tiktok_lengkap_dan_mudah-A1yc_large.jpg
Cara Membuat Font Blank TikTok Lengkap dan Mudah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/31/57/3056811/tiktok-jG7M_large.jpg
Begini Cara Sadap TikTok Pasangan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement