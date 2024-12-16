Butterfly Era Artinya Apa? Istilah Ini Viral di TikTok

Butterfly Era Artinya Apa? Istilah Ini Viral di TikTok (Foto: Freepik)

Butterfly Era artinya sangat mengundang tanya. Istilah ini ramai di TikTok dan kini menjadi viral. Sebenarnya apa arti dari Butterfly Era itu?

Istilah Butterfly Era sering muncul dalam konten-konten kreator yang mengekspresikan perasaan cinta, kebahagiaan, atau asmara melalui video dengan tulisan puitis dan latar musik yang menyentuh.

Melansir dari berbagai sumber pada Senin (16/12/2024), secara sederhana Butterfly Era merujuk pada fase ketika seseorang merasakan sensasi gugup yang menyenangkan, seperti ada kupu-kupu yang beterbangan di perut. Perasaan ini umumnya muncul saat jatuh cinta, tersipu malu, atau merasa bahagia bersama seseorang yang spesial.

Istilah ini lebih dari sekadar perasaan manis. Kupu-kupu sendiri memiliki makna simbolis yang mendalam, yaitu lambang perubahan, awal baru, dan kemampuan untuk melewati masa-masa sulit dengan penuh kepercayaan diri.

Kehadirannya di TikTok memperlihatkan bagaimana pengguna media sosial bisa dengan mudah menemukan cara untuk mengungkapkan perasaan mereka secara kreatif, menciptakan tren yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.

(Kemas Irawan Nurrachman)