Anti Mainstream, Ini 4 Tempat Wisata di Indonesia yang Jarang Dikunjungi dan Cocok untuk Liburan Nataru (Foto: Instagram @ketapangindah)

Perayaan Natal dan Tahun Baru sudah di depan mata. Ini menjadi momen yang tepat untuk pergi berlibur dan menghabiskan waktu bersama keluarga.

Tak perlu jauh-jauh terbang ke luar negeri, Kamu bisa menikmati momen akhir tahun bersama keluarga di Indonesia aja. Ada beragam destinasi liburan yang seru dan pastinya menambah momen hangat dengan orang terkasih.

Buat Kamu yang masih bingung mencari tempat wisata, tak ada salahnya untuk meng-eksplor destinasi di Indonesia. Ada rekomendasi tempat wisata menarik di Tanah Air dan jarang dikunjungi namun cocok untuk liburan.

Penasaran, destinasi wisata apa saja di Indonesia yang cocok untuk liburan Natal dan tahun baru? Yuk simak informasinya dari berbagai sumber, Selasa (17/12/2024).

1. Goa Jomblang

Ini 4 Tempat Wisata di Indonesia yang Jarang Dikunjungi dan Cocok untuk Liburan Nataru (@goa.jomblang_id)

Jika berkunjung ke Yogyakarta, cobalah mengunjungi destinasi wisata Goa Jomblang. Goa ini memiliki daya tarik tersendiri dengan tinggi 60 meter.

Di tempat ini, Anda dapat menyaksikan pemandangan hutan purba serta sungai bawah tanah yang indah. Pastinya destinasi ini cukup menarik untuk dikunjungi di musim liburan.



2. Meru Betiri

Ini 4 Tempat Wisata di Indonesia yang Jarang Dikunjungi dan Cocok untuk Liburan Nataru (@ourtrip1st)

Bosan dengan wisata air, cobalah menjelajahi destinasi Meru Betiri di Banyuwangi. Tempat ini merupakan hutan tropis yang sangat memukau dan cocok jadi destinasi seru bersama keluarga dan kerabat.

Meru Betiri terkenal dengan kesejukan udaranya. Tempat ini juga terdapat ekosistem mangrove, hutan rawa, dan hutan hujan dataran rendah.