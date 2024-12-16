Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Anti Mainstream, Ini 4 Tempat Wisata di Indonesia yang Jarang Dikunjungi dan Cocok untuk Liburan Nataru

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 17 Desember 2024 |06:36 WIB
Anti Mainstream, Ini 4 Tempat Wisata di Indonesia yang Jarang Dikunjungi dan Cocok untuk Liburan Nataru
Anti Mainstream, Ini 4 Tempat Wisata di Indonesia yang Jarang Dikunjungi dan Cocok untuk Liburan Nataru (Foto: Instagram @ketapangindah)
A
A
A

Perayaan Natal dan Tahun Baru sudah di depan mata. Ini menjadi momen yang tepat untuk pergi berlibur dan menghabiskan waktu bersama keluarga.

Tak perlu jauh-jauh terbang ke luar negeri, Kamu bisa menikmati momen akhir tahun bersama keluarga di Indonesia aja. Ada beragam destinasi liburan yang seru dan pastinya menambah momen hangat dengan orang terkasih.

Buat Kamu yang masih bingung mencari tempat wisata, tak ada salahnya untuk meng-eksplor destinasi di Indonesia. Ada rekomendasi tempat wisata menarik di Tanah Air dan jarang dikunjungi namun cocok untuk liburan.

Penasaran, destinasi wisata apa saja di Indonesia yang cocok untuk liburan Natal dan tahun baru? Yuk simak informasinya dari berbagai sumber, Selasa (17/12/2024).

1. Goa Jomblang

Ini 4 Tempat Wisata di Indonesia yang Jarang Dikunjungi dan Cocok untuk Liburan Nataru
Ini 4 Tempat Wisata di Indonesia yang Jarang Dikunjungi dan Cocok untuk Liburan Nataru (@goa.jomblang_id)

Jika berkunjung ke Yogyakarta, cobalah mengunjungi destinasi wisata Goa Jomblang. Goa ini memiliki daya tarik tersendiri dengan tinggi 60 meter.

Di tempat ini, Anda dapat menyaksikan pemandangan hutan purba serta sungai bawah tanah yang indah. Pastinya destinasi ini cukup menarik untuk dikunjungi di musim liburan.


2. Meru Betiri

Ini 4 Tempat Wisata di Indonesia yang Jarang Dikunjungi dan Cocok untuk Liburan Nataru
Ini 4 Tempat Wisata di Indonesia yang Jarang Dikunjungi dan Cocok untuk Liburan Nataru (@ourtrip1st)

Bosan dengan wisata air, cobalah menjelajahi destinasi Meru Betiri di Banyuwangi. Tempat ini merupakan hutan tropis yang sangat memukau dan cocok jadi destinasi seru bersama keluarga dan kerabat.

Meru Betiri terkenal dengan kesejukan udaranya. Tempat ini juga terdapat ekosistem mangrove, hutan rawa, dan hutan hujan dataran rendah.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/18/549/3096732/13_tips_ampuh_anti_kecopetan_saat_traveling_salah_satunya_bergaya_ala_warga_lokal-zwt4_large.jpg
13 Tips Ampuh Anti Kecopetan saat Traveling, Salah Satunya Bergaya Ala Warga Lokal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/549/3093757/libur_natal_dan_tahun_baru_waspada_ini_titik_rawan_kecelakaan_di_tol_cipularang-0dF3_large.jpg
Libur Natal dan Tahun Baru, Waspada Ini Titik Rawan Kecelakaan di Tol Cipularang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/03/408/3091890/5_destinasi_eropa_yang_ramah_di_kantong_untuk_rayakan_natal-QpXF_large.jpg
5 Destinasi Eropa yang Ramah di Kantong untuk Rayakan Natal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/18/408/3087028/5_destinasi_wisata_di_indonesia_yang_cocok_buat_gen_z_healing_yuk_mampir-dSme_large.jpg
5 Destinasi Wisata di Indonesia yang Cocok Buat Gen Z Healing, Yuk Mampir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/16/525/3063668/liburan-EjZl_large.jpg
Libur Panjang, Ribuan Penumpang Padati Stasiun Kereta Cepat Padalarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/12/406/3047662/turis_italia_liburan_ke_ibiza-nIVr_large.JPG
Pelesiran ke Ibiza, Turis Syok Biaya Nongkrong Lebih Mahal dari Tiket Pesawat 
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement