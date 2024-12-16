Isabella Fawzi Bagikan Tips Pilih Outfit saat Musim Hujan

Saat ini wilayah Indonesia sudah memasuki musim hujan. Hujan setiap hari terus mengguyur berbagai wilayah, ketika musim hujan tiba kadang menghambat sejumlah aktivitas untuk berpergian.

Alhasil saat musim hujan tiba, harus pintar-pintar memiliki pakaian yang sesuai agar tetap nyaman dan hangat saat beraktivitas.

Isabella Fawzi, anak pertama pasangan Ikang Fawzi dan almarhum Marissa Haque, membagikan tips untuk memilih outfit saat musim hujan. Simak ulasannya berikut ini:

1. Pakai Jaket

Saat ditemui di Jakarta Convention Center, Senayan, Isabella Fawzi mengatakan ketika musim hujan pastikan Kamu membawa baju penghangat atau jaket tahan air.



2. Pilih Bahan Pakaian Anti-Angin

Terkadang hujan turun disertai angin kencang dapat membuat Kamu tidak nyaman jika memilih outfit yang tidak tepat. Disarankan pilih lah pakaian dengan bahan anti-angin, sehingga membuatmu lebih nyaman saat beraktivitas.



3. Pilih pakaian yang mudah kering