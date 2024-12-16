Advertisement
HOME WOMEN WOMEN

Hypermart Resmi Hadir di Pluit Village Mall, Belanja Jadi Makin Dekat dan Mudah

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Senin, 16 Desember 2024 |20:47 WIB
Hypermart Resmi Hadir di Pluit Village Mall, Belanja Jadi Makin Dekat dan Mudah
Hypermart Resmi Hadir di Pluit Village Mall (Foto: Dok Hypermart)
A
A
A

Okezone -  PT Matahari Putra Prima Tbk (“Perseroan”/“MPPA”) secara resmi mengumumkan pembukaan gerai terbaru di Pluit Village Mall pada Senin (16/12/2024).  Pembukaan ini menandai langkah strategis Hypermart untuk semakin dekat dengan masyarakat Jakarta Utara dan sekitarnya.

"Kami sangat antusias menyambut pembukaan Hypermart di Pluit Village Mall," tutur Jerry Goei, Direktur MPPA.

Dia menambahkan dengan lokasi yang strategis dan mudah diakses. “Kami berharap dapat menjadi pilihan utama bagi masyarakat Pluit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Gerai ini dirancang lebih modern dan konsep yang lebih compact untuk memberikan pengalaman belanja yang nyaman, efisien dan menyenangkan,” ucapnya.

Di gerai Hypermart Pluit Village, ragam produk segar seperti buah-buahan, sayuran, daging, ikan disajikan segar setiap hari dan terjamin kualitasnya. Tak hanya itu, Hypermart juga menyediakan produk-produk kebutuhan rumah tangga sehari-hari yang lengkap, mulai dari bahan pokok hingga produk perawatan diri. Semuanya ditawarkan dengan harga yang terjangkau.

Jerry menambahkan Hypermart berkomitmen untuk menghadirkan produk-produk terbaik dengan kualitas yang terjamin.

