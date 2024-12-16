Advertisement
HOME WOMEN WOMEN

ShopeeFood Checkout Murah, Pilihan Favorit Pengguna untuk Belanja Hemat di Akhir Tahun

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Senin, 16 Desember 2024 |19:00 WIB
ShopeeFood Checkout Murah, Pilihan Favorit Pengguna untuk Belanja Hemat di Akhir Tahun
ShopeeFood terus menghadirkan inovasi dan program-program yang memberikan dampak positif bagi pertumbuhan mitra dalam ekosistemnya secara berkelanjutan sepanjang 2024. (Foto: Dok istimewa)
A
A
A

Okezone - ShopeeFood terus menghadirkan inovasi dan program-program yang memberikan dampak positif bagi pertumbuhan mitra dalam ekosistemnya secara berkelanjutan sepanjang 2024. Sebagai upaya untuk terus mengimbangi dan meningkatkan antusiasme pengguna, ShopeeFood hadir dengan kampanye Checkout Murah. Kampanye ini dihadirkan untuk memberikan pengalaman belanja pesan makanan online yang mudah dan hemat bagi pengguna, dan di saat yang sama meningkatkan penjualan serta eksposur merchant, terutama pelaku UMKM.

Dalam beberapa tahun terakhir, sebagian besar masyarakat telah mengikuti perkembangan dunia digital dan beralih ke ranah online, salah satunya dalam industri pesanan makanan online. Sejalan dengan hasil riset yang dilakukan oleh Statista dalam laporannya yang berjudul Online Food Delivery: Market Data & Analysis yang mengatakan bahwa layanan pesan antar makanan di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir dan diproyeksikan akan terus bertumbuh 14,48% per tahun hingga 2029.

Head of Business Development ShopeeFood Indonesia, Rizkyandi Ramadhan, menyampaikan Kampanye Checkout Murah ini merupakan respons atas kebutuhan masyarakat yang semakin beragam dalam memenuhi berbagai kebutuhan kulinernya. 

"Oleh karenanya kami menghadirkan kurasi menu kuliner yang variatif dengan harga terjangkau, mulai dari 20 ribu rupiah sudah termasuk ongkir. Kami juga berkolaborasi dengan Mursid untuk semakin memeriahkan kampanye ini,” tuturnya.

Kolaborasi ShopeeFood dengan Mursid diharapkan dapat memperkenalkan ShopeeFood Checkout Murah dengan cara yang lebih menarik dan menyenangkan bagi masyarakat yang bisa memanfaatkan segala promosi dari kampanye ini.

      
Telusuri berita women lainnya
