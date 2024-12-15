Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Mbak Lala Pengasuh Rafathar Wisuda, Nagita Slavina Hadir

Syifa Fauziah , Jurnalis-Minggu, 15 Desember 2024 |20:06 WIB
Potret Mbak Lala Pengasuh Rafathar Wisuda, Nagita Slavina Hadir
Mbak Lala wisuda. (Foto: IG Mbak Lala)
A
A
A

KEBAHAGIAAN kini tengah dirasakan oleh pengasuh Rafathar, Shela Lala atau yang dikenal dengan Mbak Lala. Pasalnya ia baru saja menjalani wisuda S1.

Mbak Lala merupakan lulusan jurusan Manajemen di Tanri Abeng University. Di hari wisudanya, Lala didampingi oleh keluarga tercinta. Gak cuma itu, Nagita dan Rafathar juga turut hadir merayakan kelulusan Mbak Lala. 

Berikut momen Mbak Lala menjalani wisuda S1, seperti dilansir dari Instagram @shela_lala96, Minggu (15/12/2024). 

1. Mbak Lala baru saja menyelesaikan pendidikan S1-nya di kampus Tanri Abeng University. Ia mengambil jurusan Manajemen. Momen wisuda Mbak Lala dibagikan di laman Instagram pribadinya. 

2. Momen wisuda Lala ini tak hanya dihadiri keluarga, tapi juga Nagita Slavina dan Rafathar. Dalam foto tersebut, Nagita nampak elegan memakai atasan berbahan lace dan bawahan flare jeans. Ia menenteng tas Chanel waran putih. Sementra itu, Rafathar mengenakan kemeja motif floral berwarna biru dengan celana hitam. Mbak

Mbak Lala wisuda

3. Mbak Lala nampak mengenakan toga dengan area leher dan lengan berwarna kuning. Ia melengkapi tampilannya dengan hijab dan kebaya ungu, serta rok batik. 

4. Wajah bahagia begitu terpancar di wajah Mbak Lala. Tak terkecuali Nagia dan Rafathar yang ikut bahagia atas kelulusan Mbak Lala.

(Qur'anul Hidayat)

      
Telusuri berita women lainnya
