Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Berita Terpopuler: Potret Raffi Ahmad Bareng Prabowo dan Jokowi di Resepsi Zumi Zola-Putri Zulhas hingga Sampah Berumur 20 Tahun

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Senin, 16 Desember 2024 |08:14 WIB
Berita Terpopuler: Potret Raffi Ahmad Bareng Prabowo dan Jokowi di Resepsi Zumi Zola-Putri Zulhas hingga Sampah Berumur 20 Tahun
Raffi Ahmad bareng Jokowi dan Iriana. (Foto: IG Raffi)
A
A
A

RAFFI Ahmad membagikan foto-fotonya bareng tokoh-tokoh penting saat menghadiri resepsi pernikahan Zumi Zola dengan Putri Zulhas. Pernikahan Zumi-Putri dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Presiden Prabowo Subianto serta Joko Widodo (Jokowi).

Potret Raffi Ahmad bareng Prabowo hingga Jokowi jadi salah satu berita terpopuler di kanal Lifestyle Okezone pada Minggu 15 Desember 2024.

Selain terkait Raffi Ahmad, apa lagi berita terpopuler di sepanjang tanggal tersebut? Berikut ulasannya.

1. Potret Raffi Ahmad Bareng Presiden

Melalui akun Instagram pribadinya @raffinagita1717, Raffi Ahmad membagikan potret kebersamaannya mejeng bersama para pejabat penting di Tanah Air. 

Di acara pernikahan Putri Zulhas dan Zumi Zola, Raffi Ahmad bertugas sebagai among tamu. Tugasnya menyambut para tamu yang datang. 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191213//presiden_prabowo_subianto-bctZ_large.jpeg
Pengamat Sebut Langkah Prabowo Perkuat Perpol Dinilai Jaga Wibawa Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/470/3191103//prabowo-hE6S_large.jpg
5 Fakta Akad Massal Puluhan Ribu Rumah Subsidi oleh Prabowo, Program Lanjutan dari Era SBY hingga Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/340/3191199//gibran_tinjau_jembatan_gantung_sungai_gomo_di_nias-CJNk_large.jpg
Gibran Sebut Jembatan Gantung di Gomo Nias Kebutuhan Mendesak agar 4 Desa Tak Terisolasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/340/3191194//wapres_gibran_tinjau_desa_hilisebua_di_nias-2OwB_large.jpg
Tinjau Desa Hilisebua di Nias, Wapres Gibran Pastikan Akses Listrik Merata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/337/3191049//presiden_prabowo_subianto-dL3n_large.jpeg
Prabowo: Petugas Bekerja Siang Malam Hadapi Bencana, Tantangan Kita Hadapi Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/340/3191041//pedagang_kopi_keliling_sanah_maimunah-xCbn_large.png
Kisah Tukang Kopi Keliling yang Kini Punya Rumah Berkat Program Rumah Subsidi Prabowo
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement