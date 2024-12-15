Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Cerita Zaskia Adya Mecca Hampir Gagal Berangkat Umrah Sekeluarga karena Anak Masuk RS

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 16 Desember 2024 |16:24 WIB
Cerita Zaskia Adya Mecca Hampir Gagal Berangkat Umrah Sekeluarga karena Anak Masuk RS
Zaskia umrah bareng keluarga. (Foto: IG Zaskia)
A
A
A

ZASKIA Adya Mecca sedang menjalani ibadah umrah bersama suami dan anak-anaknya. Dia pun membagikan potret saat berada di hadapan Kakbah.

Melalui unggahannya, Zaskia berbagi cerita mengenai kondisi kesehatan salah satu anaknya yang sempat sakit beberapa hari jelang umrah sehingga membuatnya panik.

"Satu minggu sebelum keberangkatan, Kama sakit, dimulai dari demam 3 hari gak turun-turun walau minum paracetamol & ibuprofen, dikasi antibiotic sama dokter, terus ga membaik akhirnya ditambah anti virus lalu dirawat karena saturasi baru mulai drop," ujar Zaskia dikutip dari unggahan Instagram @zaskiadyamecca, Minggu (15/12/2024). 

Sampai akhirnya Zaskia pasrah jika memang umrahnya harus ditunda karena kondisi kesehatan anaknya yang menurun. 

"Dari tegang sampai akhirnya ikhlas dan pasrah aja gimana soal tripnya, yaa gimana masuk RS tepat 3 hari sebelum jalan, belum packing samsek buat 7 orang sedangkan tripnya akan hampir satu bulan dengan cuaca dan kegiatan berbeda-beda," sambungnya.

Zaskia umrah bareng keluarga

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/33/3189377//irish_bella_dan_ammar_zoni-zSwr_large.jpg
Irish Bella Kirim Video Anak, Rindu Ammar Zoni Terlampiaskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/11/3188771//nasabah_pnm_mekaar_dapat_reward_umrah-gt5w_large.jpeg
Dapat Reward Umrah, Nasabah PNM Mekaar Menangis Haru di Sujud Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/33/3187755//epy_kusnandar-loAe_large.jpg
Karina Ranau Rencanakan Umrah Bareng Sebelum Epy Kusnandar Meninggal Dunia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/11/3187400//pnm_apresiasi_karyawan-Npfv_large.jpeg
Integritas Diganjar Penghargaan: PNM Kirim Karyawan Terbaik ke Luar Negeri hingga Umrah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185809//umrah-6WDn_large.jpg
Kebijakan Umrah Mandiri Harus Dibarengi dengan Regulasi yang Jelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/337/3185427//musim_dingin_di_madinah-bSqC_large.jpg
Musim Dingin di Madinah: Ketika Masjid Nabawi Menjadi Pelukan Hangat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement