Cerita Zaskia Adya Mecca Hampir Gagal Berangkat Umrah Sekeluarga karena Anak Masuk RS

ZASKIA Adya Mecca sedang menjalani ibadah umrah bersama suami dan anak-anaknya. Dia pun membagikan potret saat berada di hadapan Kakbah.

Melalui unggahannya, Zaskia berbagi cerita mengenai kondisi kesehatan salah satu anaknya yang sempat sakit beberapa hari jelang umrah sehingga membuatnya panik.

"Satu minggu sebelum keberangkatan, Kama sakit, dimulai dari demam 3 hari gak turun-turun walau minum paracetamol & ibuprofen, dikasi antibiotic sama dokter, terus ga membaik akhirnya ditambah anti virus lalu dirawat karena saturasi baru mulai drop," ujar Zaskia dikutip dari unggahan Instagram @zaskiadyamecca, Minggu (15/12/2024).

Sampai akhirnya Zaskia pasrah jika memang umrahnya harus ditunda karena kondisi kesehatan anaknya yang menurun.

"Dari tegang sampai akhirnya ikhlas dan pasrah aja gimana soal tripnya, yaa gimana masuk RS tepat 3 hari sebelum jalan, belum packing samsek buat 7 orang sedangkan tripnya akan hampir satu bulan dengan cuaca dan kegiatan berbeda-beda," sambungnya.