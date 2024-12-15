Jawaban Bijak Kiky Saputri Ditanya Mau Lahiran Normal atau Caesar

KIKY Saputri menjawab dengan bijak saat ditanya tentang proses persalinannya nanti. Kiky sempat ditanya mengenai proses persalinan yang akan dijalaninya.

Komika itu pun tak ingin berdebat soal proses persalinan secara normal atau caesar. Dia memilih pasrah dengan takdir Tuhan.

"Jujur, aku orang yang termasuk yang percaya kalau melahirkan adalah salah satu takdir dari Tuhan," tulis Kiky Saputri dikutip dai Instagram Story akun @kikysaputrii, Senin (16/12/2024).

Baik caesar maupun normal baginya tak ada bedanya. Dia akan selalu bersyukur karena merasakan proses persalinan menjadi dambaan banyak wanita.

"Jadi kalau memang takdirnya normal, alhamdulillah. Kalau takdirnya harus SC (caesar) juga alhamdulillah," sambungnya.