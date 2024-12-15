Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Momen Krisjiana Baharuddin Dapat Surprise Siti Badriah Hamil, Hanya Bisa Melongo!

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 16 Desember 2024 |12:26 WIB
Momen Krisjiana Baharuddin Dapat <i>Surprise</i> Siti Badriah Hamil, Hanya Bisa Melongo!
Siti Badriah beri surprise Krisjiana terkait kehamilannya. (Foto: IG Sibad)
A
A
A

HARU campur bahagia dirasakan oleh pasangan Siti Badriah dan Krisjiana Baharuddin. Siti Badriah mengumumkan bahwa ia tengah hamil anak kedua.

Penyanyi dangdut yang akrab disapa Sibad membagikan video yang memperlihatkan reaksi Krisjiana Baharuddin saat pertama kali tahu soal kehamilannya.

"Aku punya hadiah buat kamu, karena kamu sudah membelikan aku tas karena udah bekerja keras buat keluarga. Nih buat kamu," ucap Sibad dalam video sambil memberikan sebuah barang, dikutip Senin (16/12/2024).

Tak lama setelah itu, Krisjiana terdiam dan terkejut melihat beberapa test pack positif hamil di dalam bingkisan tersebut.

"Haaaah, haaaah, haaaah," ucap Krisjiana terkejut. 

Sibad

Baru lah di kolom komentar unggahan itu, Krisjiana menjelaskan di balik reaksinya. Rupanya ia benar-benar sangat tidak berekspektasi lebih untuk menambah anak. Sebab untuk mendapatkan anak pertama pun tidak mudah bagi Sibad dan Krisjiana. 

"Punya anak Xarena itu ga mudah, banyak ujian yang harus dijalanin, coba cara apapun ke sana ke sini tapi gagal, dokter bilang gak akan mungkin bisa punya anak kalau tanpa program, alhamdulillah dibuktikan sama Xarendul," jelas Krisjiana Baharuddin.

Dengan begitu, Krisjiana Baharuddin sangat sulit menerima bahwa ini nyata. 

"Dan alhamdulillah kali ini diberikan kesempatan lagi. Berat rasanya buat sadar kalau ini nyata. Masya Allah. Terimakasih yallah," pungkas Krisjiana Baharuddin.

 

