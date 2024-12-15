Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Nissa Sabyan Pamer 2 Piala AMI Awards Malah Panen Cibiran Netizen

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 16 Desember 2024 |11:34 WIB
Potret Nissa Sabyan Pamer 2 Piala AMI Awards Malah Panen Cibiran Netizen
Nissa Sabyan. (Foto: IG Nissa)
A
A
A

PENYANYI Nissa Sabyan mendapat komentar tak sedap di media sosialnya. Cibiran dari netizen bermunculan saat Nissa menunjukkan foto piala penghargaan di Anugerah Musik Indonesia (AMI) Awards 2024.

Tak tanggung-tanggung Nissa Sabyan memboyong 2 piala sekaligus. Melalui akun Instagram pribadinya, Nissa Sabyan terlihat begitu bahagia memamerkan kedua piala tersebut. 

"Yeeeyyyy. Alhamdulillah 'ALLAH KARIM' dapat penghargaan dari @amiawards," tulis Nissa Sabyan di Instagram @nissa_sabyan, Sabtu (14/12/2024).

Vokalis band Sabyan itu tak lupa mengucapkan terima kasih kepada para penggemarnya yang setia mendukungnya.

Nissa Sabyan

"Terima kasih banyak juga kepada Sabyan Fanbase dan Sahabat," pungkas istri Ayus Sabyan tersebut.

Sayangnya, banyak netizen yang malah mencibir penghargaan yang didapatkan oleh Nissa Sabyan. Postingan yang dikomentari lebih dari dua kali itu berisi banyak ujaran negatif.

Tak sedikit yang menyangkutpautkan dengan Nissa Sabyan yang diduga merebut suami orang, yaitu rekan satu bandnya, Ayus Sabyan yang kini telah menjadi suami Nissa.

Halaman:
1 2
      
