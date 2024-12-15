Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral! Momen Haru Penjual Ajak Pedagang Sushi Tunarungu Bicara Pakai Bahasa Isyarat

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 16 Desember 2024 |10:26 WIB
Viral! Momen Haru Penjual Ajak Pedagang Sushi Tunarungu Bicara Pakai Bahasa Isyarat
Momen pembeli aja pedagang tunarungu untuk berbahasa isyarat. (Foto: TikTok)
A
A
A

BARU-baru ini netizen dibuat haru oleh momen hangat pedagang dan penjual sushi yang berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Pedagang sushi tunarungu itu begitu semangat menjual dagangannya

Momen itu viral usai diunggah akun TikTok, @ini.happiiiiii. Pemilik akun yang juga merupakan pembeli ini mengabadikan momen saat dirinya berusaha mengajak pedagang sushi tersebut berkomunikasi dengan bahasa isyarat.

“Siang tadi beli sushi, ketemu penjual tuli. Aku coba ngobrol pake bahasa isyarat, dan ibunya langsung senyum lebar,” tulis akun tersebut, dikutip Sabtu (14/12/2024).

Video tersebut memerlihatkan wanita pembeli sushi ini dengan ceria dan senang hati mengajak komunikasi pedagang tersebut yang mengalami tunarungu. Wanita ini juga terlihat mahir menggunakan bahasa isyarat sehingga leluasa saat berbincang dengan pedagang ini.

Meski sederhana, momen ini berhasil membuat penjual sushi itu merasa senang. Apalagi mungkin tak banyak pembeli yang bisa berkomunikasi dengan bahasa isyarat dengan penjual tersebut.

“Ternyata komunikasi nggak melulu harus pakai suara, ya. Momen kecil kayak gini bikin aku sadar betapa pentingnya kita saling menghargai dan ngerti satu sama lain,” tambahnya.

Bahasa isyarat sendiri masih cukup sulit dikuasai beberapa orang. Belum banyak masyarakat untuk terbiasa menggunakan bahasa isyarat sehingga masih perlu terus berlatih.

Momen seorang wanita mengajak penjual sushi tunarungu belajar bahasa isyarat ini sontak viral dan membuat netizen terharu. Warganet ikut senang dan berharap makin banyak masyarakat yang bisa berkomunikasi dengan bahasa isyarat.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/612/3191363//roti_o-1sXa_large.jpg
Viral Toko Roti Tolak Pembayaran Tunai dari Nenek-Nenek, Kini Beri Klarifikasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/612/3191359//denny-3sgk_large.jpg
Viral Rumah Denny Caknan Dijadikan Titik COD, Netizen: Ternyata Singkatan DC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/629/3191073//viral-vG0U_large.jpg
Viral Bapak-bapak Ambil Rapor Anak di Sekolah, Netizen: Momen Langka!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/629/3191072//viral-iRDA_large.jpg
Viral Bocah SD Nangis saat Ambil Rapor Sendiri karena Broken Home
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/629/3190967//viral-bDlo_large.jpg
Viral! Suami di Jepang Selingkuh 520 Kali, Tapi Sang Istri Justru Terinspirasi Jadikan Komik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/629/3190956//ayu-lLv7_large.jpg
Viral Lirik Lagu Ya Allah Lindungi Bilqis dari Ayu Ting Ting, Ternyata Ini Awal Mulanya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement