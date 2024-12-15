Viral! Momen Haru Penjual Ajak Pedagang Sushi Tunarungu Bicara Pakai Bahasa Isyarat

BARU-baru ini netizen dibuat haru oleh momen hangat pedagang dan penjual sushi yang berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Pedagang sushi tunarungu itu begitu semangat menjual dagangannya

Momen itu viral usai diunggah akun TikTok, @ini.happiiiiii. Pemilik akun yang juga merupakan pembeli ini mengabadikan momen saat dirinya berusaha mengajak pedagang sushi tersebut berkomunikasi dengan bahasa isyarat.

“Siang tadi beli sushi, ketemu penjual tuli. Aku coba ngobrol pake bahasa isyarat, dan ibunya langsung senyum lebar,” tulis akun tersebut, dikutip Sabtu (14/12/2024).

Video tersebut memerlihatkan wanita pembeli sushi ini dengan ceria dan senang hati mengajak komunikasi pedagang tersebut yang mengalami tunarungu. Wanita ini juga terlihat mahir menggunakan bahasa isyarat sehingga leluasa saat berbincang dengan pedagang ini.

Meski sederhana, momen ini berhasil membuat penjual sushi itu merasa senang. Apalagi mungkin tak banyak pembeli yang bisa berkomunikasi dengan bahasa isyarat dengan penjual tersebut.

“Ternyata komunikasi nggak melulu harus pakai suara, ya. Momen kecil kayak gini bikin aku sadar betapa pentingnya kita saling menghargai dan ngerti satu sama lain,” tambahnya.

Bahasa isyarat sendiri masih cukup sulit dikuasai beberapa orang. Belum banyak masyarakat untuk terbiasa menggunakan bahasa isyarat sehingga masih perlu terus berlatih.

Momen seorang wanita mengajak penjual sushi tunarungu belajar bahasa isyarat ini sontak viral dan membuat netizen terharu. Warganet ikut senang dan berharap makin banyak masyarakat yang bisa berkomunikasi dengan bahasa isyarat.