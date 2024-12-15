Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Mahalini Buka Suara soal Alasannya Dilarikan ke Rumah Sakit, Ternyata Gara-Gara Ini

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 15 Desember 2024 |16:22 WIB
Mahalini Buka Suara soal Alasannya Dilarikan ke Rumah Sakit, Ternyata Gara-Gara Ini
Mahalini. (Foto: IG)
A
A
A

MAHALINI akhirnya mengungkap soal penyakit yang dideritanya hingga dirinya dilarikan ke rumah sakit beberapa waktu lalu. Sempat diisukan sedang hamil, Mahalini menjelaskan bahwa dirinya mengalami radang otot karena skoliosis yang dideritanya sejak masih duduk di bangku SMP.

Bahkan, Mahalini sampai harus membatalkan beberapa jadwal manggungnya karena dirinya kesulitan untuk bergerak. 

"Kemarin aku sakit emang beneran radang otot kok sampe gak bisa jalan, duduk pun sebenernya gak bisa, posisi apapun gak bisa nyiksa banget," ujar Mahalini dikutip dari fitur broadcast message di Instagram @mahaliniraharja, Minggu (15/12/2024).

Bukan hanya merasa sakit ketika berjalan atau duduk, badannya juga kerap menggigil setiap 4 jam sekali. Mahalini juga menjelaskan bahwa radang ototnya sudah dialami sejak SMA dan kerap kali dibiarkan ketika kambuh. 

"Kalau aku pas sakit terlihat baik-baik aja, berarti itu obat yang dikasi dokter lagi bekerja, selebihnya tiap 4 jam aku demam dan menggigil," ungkapnya.

Ide OOTD Kasual ala Mahalini (Foto: Instagram)

